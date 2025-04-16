أسرتها رفضت الجدل| سارة عوادين تكشف حقيقة علاقتها بحسام حبيب بعد شائعة الارتباط

ردّت عارضة الأزياء الأردنية سارة عوادين، لأول مرة، على الجدل المثار حول ارتباطها بالفنان حسام حبيب، والذي انتشر خلال الأيام الماضية.

وقالت سارة، خلال لقائها مع ET بالعربي، إنها تفاجأت بكمية الأخبار والتعليقات التي تفيد بارتباطها بحسام حبيب بشكل رسمي، مشيرة إلى أن البعض أطلق عليها لقب "ضحية حسام حبيب الجديدة"، ما تسبب لها في العديد من المشاكل، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأكدت سارة عوادين أن العلاقة التي تجمعها بحسام حبيب هي صداقة فقط منذ ثلاث سنوات، وجاءت عن طريق أصدقاء مشتركين، ولم يكن بينهما أي علاقة عاطفية.

وعن إلغاء المتابعة بينها وبين حسام حبيب على مواقع التواصل، أوضحت سارة أن القرار جاء بناءً على رغبة أسرتها في الأردن، رغبةً في تجنب أي حالة من الجدل أو الشائعات.

وفيما يتعلق بإمكانية ارتباطها مستقبلًا بحسام حبيب، قالت سارة إن "كل شيء قسمة ونصيب"، لكنها أكدت أن أسرتها على الأرجح سترفض هذا الارتباط، بسبب ما تم تداوله عن العلاقة السابقة بين حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب، والمشاكل التي نشبت بينهما.

واختتمت سارة حديثها موضحة أنها تعرّفت على حسام وقت انفصاله عن شيرين عبد الوهاب، وأنها لا تعرف تفاصيل الانفصال لأنه أمر خاص بينهما، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تعرف شيرين بشكل شخصي، لكنها تُكنّ لها محبة كبيرة.

حسام حبيب وسارة الأردنية

أثار الفنان حسام حبيب حالة من الجدل الواسع بعد الإعلان بشكل شبه رسمى عن ارتباطه بالفتاة الأردنية عارضة الأزياء سارة عوادين، ما أثار حالة من الجدل، خاصة أنه بالبحث والتدقيق وجد أن حسام حبيب كان على علاقة بخطيبته سارة قبل أن يتزوج من الفنانة شيرين عبد الوهاب وجمع بينهما عدد من الصور فى مناسبات مختلفة.

رد حسام حبيب

في أول رد له على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن خطوبته، نفى الفنان حسام حبيب تمامًا ما تردد، مؤكدًا أنه لم يصل الأمر إلى الخطوبة.

وقال في تصريحاته لـ ET بالعربي: "الموضوع ما وصلش خالص للخطوبة نهائيًا، هما سبقوا الأحداث وخلّوا الموضوع يتعقّد بدل ما يحصل فيه خير، يعني اللي حصل ده، مش عارف أقولهم إيه بصراحة. وأصلاً الحاجة اللي بيتكلموا عنها عمرها ما وصلت لربع اللي بيتقال، ومش عارف الناس عايزين إيه مني بجد، على طول الناس بتخربلي حياتي".

وتابع: "إن كان في حاجة، هما كده بوّظوها، لأن أهل البنت ليهم عاداتهم وتقاليدهم، وناس محترمين جدًا جدًا، زيّ ما إحنا زمان كان لينا عاداتنا وتقاليدنا، وكنا بنحترم يعني إيه بنت، مش عارف إيه".

وأضاف: "يعني مش عارف الناس بقت بتتكلم في أي حاجة لمجرد التريند وتحقيق المشاهدات بس، وييجوا يقولوا: حسام هو اللي بيدوّر على اللقطة.. فين اللقطة اللي بدوّر عليها؟ إنتو اللي بتدوروا ورايا أهو".

وأكمل: "ابعدوا عن حياتي بقى، أنا مش عارف إيه ده! إمتى هتسيبوا الناس في حالها؟ عمرنا ما اتكلمنا عن مين خَطَب ومين اتجوز، ولو حصل، بيتكلموا بعد الأحداث، دلوقتي بيتكلموا عن بنت وليها عائلة كبيرة، وبقى كل همنا التريند والفيديو ده يجيب كام.