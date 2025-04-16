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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي يوجّه رسالة رومانسية لروجينا بمناسبة عيد ميلادها.. ماذا قال؟

الفنان أشرف زكي و زوجته الفنانة روجينا
الفنان أشرف زكي و زوجته الفنانة روجينا
أوركيد سامي

شارك الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور بصور مع زوجته النجمة روجينا  علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وكتب اشرف زكي: "كل سنة وانتي طيبة.. كل سنة وانتي أجمل زوجة وأجمل أم وأروح ممثلة، كل سنة وإحنا مع بعض كلنا والحب يجمعنا»

يذكر أن شاركت الفنانة روجينا في بطولة مسلسل حسبة عمري في رمضان 2025 

 مسلسل "حسبة عمري" شارك في  بطولته  ، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان ، حنان يوسف ، نور إيهاب ، مجموعة كبيرة من النجوم 

، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

اخبار الفن نجوم الفن اشرف زكي روحينا

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