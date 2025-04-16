شائعة.. سعد لمجرد ينفي مشاركته فى دورة مهرجان موازين لهذا العام

نفى الفنان سعد لمجرد مشاركته فى مهرجان موازين هذا العام وان كل ما تداول خلال الأيام الماضية بشأن مشاركته بحفل غنائي ضمن جدول فعاليات المهرجان لدورة هذا العام مجرد اشاعات ليس لها أساس من الصحة .

وكتب سعد لمجرد منشور عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام،معلقا: “إلى جمهوري الكريم تفاديا لإي اشاعات أو أخبار غير صحيحة أوضح بمحبة أننى لن أشارك فى مهرجان موازين لهذه السنة .. المهرجان سيظل عزيزا على قلبي وانشاءالله نلتقي فيه فى السنوات القادمة بكل فرح واعتزاز محبتكم وتفاعلكم محل تقدير كبير فى قلبي وأشعر دائما بالإمتنان لكل من يحبني وينتظرني وهى مسؤلية اعتز بها بعد رضا الله ورضا الوالدين”.

واختتم سعد لمجرد ، معلقا: “اخوكم سعد لمجرد وختمها مسك بطريقتنا المغربية كل توخيرة وفيها خيرة”.

مهرجان موازين

ومهرجان موازين هو من أبرز المهرجانات الموسيقية التى تأسست عام ٢٠٠١ وينظم فى العاصمة المغربية الرباط ويشارك فيه بشكل سنوي العديد من أبرز نجوم الفن العالمين والمحليين،وشارك سعد لمجرد فى عدة دورات من المهرجان سابقا.