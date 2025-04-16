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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضمن مشروع «100 سنة غنا»| علي الحجار يُطرب جمهوره في ساقية الصاوي.. الليلة

علي الحجار
علي الحجار
تقى الجيزاوي

يُحيي الفنان علي الحجار أحدث حفلاته الغنائية مساء اليوم الأربعاء في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يُطرب جمهوره بأغانيه المتميزة.

وفي هذا السياق، شارك علي الحجار جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "بكرة بإذن الله حفلة في ساقية الصاوي، حيكون الفاصل الأول كله من أغاني المسلسلات، والفاصل الثاني أغاني متنوعة."

حفل علي الحجار ضمن مشروع "100 سنة غنا"
وفي وقت لاحق، ضمن أنشطة وزارة الثقافة، احتفت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالموسيقار فريد الأطرش خلال الأمسية الخامسة من عروض المشروع الفني "100 سنة غنا"، المقام بالتعاون مع النجم علي الحجار، والتي كانت كاملة العدد. وقد استضافت الأمسية المطربين الشباب أميرة أحمد، ياسمين علي، وفتحي ناصر، وأخرجها مهدي السيد، وسيناريو الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

كما شارك في التوزيع الموسيقي كل من شادي مؤنس، أحمد صالح، أحمد شعتوت، أحمد علي الحجار، ويوسف صادق. وكان تصميم الديكور من تنفيذ محمد الغرباوي، والإضاءة من ياسر شعلان، والجرافيك من محمد عبد الرازق، وتصميم الرقصات من رجوي حامد.

جدير بالذكر أن المشروع الفني "100 سنة غنا" يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة. ويجمع العرض بين الغناء والدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث، والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع. كما يهدف إلى منح الفرصة للشباب الموهوبين للتعبير عن أنفسهم وإلقاء الضوء عليهم وإبراز إمكانياتهم الفنية.

على الحجار حفلات علي الحجار حفلات ساقية الصاوي

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