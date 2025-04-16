مفاجاة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة المقبلة؟

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 16 أبريل، طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

دراجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14.

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15.

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 16.

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.

حالة الطقس الخميس

اعتبارًا من يوم الخميس 17 ابريل ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2:4 درجات على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتسجل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري من 28 إلى 31 درجة، والسواحل الشمالية من 24 إلى 26 درجة.