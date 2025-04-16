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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

حلا شيحة بالحجاب
حلا شيحة بالحجاب
إسلام خالد

أعلنت الفنانة حلا شيحة عن عودتها لارتداء الحجاب، وذلك عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور الجديدة وهي ترتدي الحجاب، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت شيحة الصور بتعليق جاء فيه: "الحمد لله دايمًا"، في إشارة إلى قرارها ورضاها التام عن هذه الخطوة.

وتأتي هذه العودة بعد فترة من الجدل حول اختفاء الفنانة عن الساحة الفنية، وتراجعها عن بعض المواقف السابقة، إذ سبق أن خلعته قبل عدة أعوام وعادت وقتها إلى التمثيل، قبل أن تختفي مجددًا عن الأضواء خلال الفترة الماضية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

https://youtube.com/shorts/16D1PS5fCNY
 

حلا شيحة حلا شيحة تعود للحجاب الفنانة حلا شيحة ترتدي الحجاب

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