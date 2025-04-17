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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول بأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير
هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير
إسلام دياب

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في إحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.

أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم طرق احتيالية لطلب والحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.

وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ الأستاذة الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.

تحقيقات النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية الصوتيات والمرئيات أكاديمية الفنون

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