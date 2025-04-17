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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الشرقية: توريد 594 طن قمح للشون والصوامع

"تموين الشرقية": توريد 594 طن قمح للشون والصوامع
"تموين الشرقية": توريد 594 طن قمح للشون والصوامع
أ ش أ

قال وكيل وزارة التموين بالشرقية، عبد الكريم عوض الله، إن إجمالي ما تم توريده، من محصول القمح إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع في نطاق المحافظة، بلغ 594 طنا و780 كجم. 


وأوضح وكيل الوزارة -في بيان صحفي، اليوم/الخميس/- إن الاقماح المحلية لموسم 2025 يتم توريدها إلى 55 موقعا تخزينيا منها 41 شونة مطورة حكومية و13 صومعة وبنكر واحد، بطاقة تخزينية تتجاوز 700 ألف طن بمختلف المراكز والمدن، تابعين لـ(الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).


وأكد أنه تتم مراعاة عدة ضوابط أثناء عملية التوريد تتعلق بأدوات التخزين ومواصفات الشون التي تتسلم وتخزن الأقماح المحلية تشمل: استلام الأقماح بالصوامع والبناكر والشون الأسمنتية والأسفلتية، ولا توجد بها تكسيرات أو شقوق، وتكون مطابقة لشروط التخزين، ومحاطة بسور مناسب (أسمنتي أو صاج)، وتحتوي على مشمعات كأغطية للقمح وتكون بحالة جيدة ومناسبة للسعة التخزينية للشونة - عدم استلام أي أقماح محلية في الشون الترابية نهائيا سواء للتخزين أو كمركز تجميع - التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو مستوردة - تطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون - اتباع أساليب التخزين السليم.


ومن جهته، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية عماد جنجن، إن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 1740 فدانا، من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام البالغة 370 ألفا و183 فدانا، مشددا على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد.


وأكد أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وكيل وزارة التموين بالشرقية محصول القمح شركة مطاحن شمال القاهرة

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