تجديد جواز السفر 2025.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم

يبحث عد كبير من المواطنين عن خطوات تجديد جواز السفر 2025 والأوراق المطلوبة، بالإضافة لتكلفة استخراج الجواز العادي والمستعجل.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

وحددت مصلحة الجوازات مجموعة من الأوراق لتجديد جواز السفر 2025 أونلاين، وجاءت كالتالي:

البطاقة الشخصية سارية.

شهادة ميلاد ممميكنة للأطفال دون سن الـ 15 سنة.

4صور "4 في 6".

لموقف من التجنيد للذكور.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله على البطاقة الشخصية.

خطوات تجديد جواز السفر

- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من خلال الضغط هنـــــــــا.

- في حال عدم وجود حساب قديم يرجى إنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات المطلوبة.

- كتابة الرقم القومي وإرفاق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع.

- إدخال 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.

- صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- وفي النهاية قم بدفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالجوازات، وانتظار ميعاد استلام جواز السفر.

رسوم استخراج جواز السفر

وتختلف تكلفة جواز السفر العادي عن المستعجل، وجاءت كالتالي:

- سعر جواز السفر العادي: 900 جنيه.

- سعر جواز السفر المستعجل: 1450 جنيها.

مدة استخراج جواز السفر

- في حالة الطلب المستعجل: 48 ساعة.

- في حالة الطلب الفوري: بسلم في نفس اليوم.

- في حالة الطلب العادي: ما بين "7- 15" يومًا كحد أقصى.