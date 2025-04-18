غلق وتشميع 5 محلات لـ بلبن ووهمي بالإسماعيلية

قررت الوحدات المحلية لحي أول وثان مدينة الإسماعيلية، بغلق وتشميع ٥ محال لبيع منتجات الألبان والوجبات السريعة والمشروبات بنطاق الحي؛ لعدم استيفاءها الشروط الخاصة واستخراج التراخيص اللازمة؛ طبقًا للقرارات التالية رقم ١٨٧ لسنه ٢٠٢٥، رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٥، والقرار رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٥، بالقرار رقم ١٨٨ لسنه ٢٠٢٥".

أيضا تم مخاطبة إدارة المحال للتوجه لإدارة الحي لاستكمال التراخيص اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها محافظة الإسماعيلية للحد من العشوائية في مزاولة الأنشطة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة والتفتيش على المحال التجارية ومتابعة التراخيص الخاصة بالنشاط.