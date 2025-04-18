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منصات وتقارير دولية تشيد بالاقتصاد المصري.. ونواب: نسير في اتجاه إيجابي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

منصات وتقارير دولية تشيد بالاقتصاد المصري.. ونواب: نسير في اتجاه إيجابي

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
أميرة خلف

الحكومة: هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية

برلمانية: الاقتصاد المصري أظهر قدرته على مواجهة التحديات خلال الفترة الأخيرة

برلماني:الدولة تبذل جهود حثيثة لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة من الأزمات العالمية

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المنصات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تقارير دولية تؤكد أن الدولة المصرية والحكومة أجرت إصلاحات كبيرة جدًا السنة الماضية، لكن يتبقى أمامها تأثير الأوضاع العالمية عليها، وهو ما يستوجب الاستمرار بقوة شديدة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والذي نقوم بالعمل عليه حاليًا.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، أن هُناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة بكافة اللجان الاقتصادية، مُوضحًا أن الفترة الماضية كانت هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية، لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية الموجودة في العالم أجمع وتقديراتها ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.

وأوضح عدد من النواب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعد حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن إشادة التقارير الدولية بجهود الدولة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية ، دلالة على قوة الاقتصاد وتصديه للأزمات العالمية، مؤكدة أن الإصلاح الهيكلي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف وخفض معدلات التضخم.

وأشارت « الكسان» في تصريحات خاصة «لصدى البلد» إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أيضا و الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية ، انعكست إيجابا على إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية خلال الفترات الأخيرة.

و أكدت عضو النواب على أن الاقتصاد المصري ، أظهر قدرته على مواجهة التحديات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تركيز الدولة على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي .


في سياق متصل، أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إشادة منصات وتقارير دولية بالإقتصاد المصري و الإصلاح الاقتصادي ، مؤكدا أن الإصلاحات الإقتصادية ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، و تحسن الأوضاع الاقتصادية .

وأشار « يحيي» لـ «صدى البلد» إلي أن الدولة تبذل جهود حثيثة لاحتواء التداعيات السلبية ، مما انعكس إيجابا على إدارة المخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية على الصعيد الاقتصادى.


و أكد عضو البرلمان أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مشيرا إلى أن جهود الدولة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة .

الاقتصاد المصري مصطفى مدبولي مجلس الوزراء النقد الأجنبي الاقتصاد

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