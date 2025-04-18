تتصدر الترند.. صور جديدة من حفل أنغام في السعودية

أحيت النجمة أنغام حفلاً استثنائياً في مدينة جدة، ضمن فعاليات “حفلات موسم جدة”، في ليلة امتزجت فيها الأجواء الساحرة بجمال الصوت والحضور الطاغي.

وأبهرت أنغام جمهورها بتقديم أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الغنائي الغني، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين لم يتوقفوا عن الغناء معها والتصفيق طوال الأمسية.

وتألقت أنغام على مسرح ذا إطلالة جديدة، وتصميم مبهر، فيما شهدت التذاكر إقبالاً واسعاً على شرائها حيث نفدت فور طرحها.

وأكدت الفنانة أنغام سعادتها دائما بالوقوف أمام جمهور جدة المحب للفن.

حفل أنغام في السعودية

لم يقتصر النجاح على أجواء الحفل فقط؛ بل تصدّر اسم أنغام، الترند، في 3 دول عربية هي “السعودية، مصر، الكويت”، في تأكيد جديد على جماهيريتها الواسعة، وتقدير الجمهور العربي لفنها الراقي.

وبقيادة المايسترو هاني فرحات، اختتم الحفل بمشهد عاطفي على صولو أغنية “ياريتك فاهمني”، التي تردد صداها طويلاً في قلوب الحاضرين، خاتمةً بذلك ليلة لا تُنسى من ليالي الطرب الأصيل.

حفل أنغام