أمانة المرأة بالشعب الجمهوري بقنا تتبرع بمستلزمات طبية لمركز أورام قنا

قدمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، برئاسة مروة عبدالرحيم، مجموعة أدوات طبية تبرعاً لمركز أورام قنا، بهدف التخفيف من معاناة المرضى ودعمهم خلال رحلة العلاج، في لفتة إنسانية تعكس أهمية الدور المجتمعى فى دعم المؤسسات الطبية.

وجاءت هذه المبادرة تحت إشراف النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين التنظيم بالمحافظة، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد جمال محمود، مدير مركز أورام قنا.

كان في استقبال وفد أمانة المرأة الدكتورة إنجي فولي ربيع، نائب مدير مركز أورام قنا، بحضور داليا سعد، أمين مساعد أمانة المرأة بالمحافظة.

وقالت مروة عبدالرحيم، أمين المرأة بالمحافظة، إننا نؤمن بأن العمل السياسي لا يكتمل إلا بالتكامل مع العمل الإنساني، ومن هنا جاءت مبادرتنا بتقديم 200 قاعدة و270 كيسًا لمرضى عمليات تحويل المسار بمركز الأورام، في محاولة لتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم، خاصة من محدودي الدخل.

وأضافت عبدالرحيم، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة أنشطة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية، في إطار مبادرة "مع الناس" التي أطلقها الحزب في وقت سابق.

وأكدت أمينة المرأة بقنا، بأن أمانة المرأة تسعى دائمًا إلى أن تكون حاضرة ومؤثرة في كل ما يخص المواطن، من خلال مبادرات فعالة تمس احتياجاته اليومية، مشيرة إلى استمرار جهود الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية لمساندة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمة المجتمعية.



