بمشاركة طارق حامد وديانج.. ضمك يفوز على الخلود في الدوري السعودي

فاز فريق ضمك على نظيره الخلود، بنتيجة 3-1، في إطار الجولة 28 بدوري روشن السعودي.



وشهد تشكيل فريق ضمك تواجد المصري طارق حامد في خط وسط الفريق الأساسي للمباراة.



فيما شهد تشكيل فريق الخلود، تواجد المالي أليو ديانج، المعار من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى نهاية الموسم.



وجاءت ثلاثية ضمك عن طريق أقدام جورج كيفين نكودو (ركلتي جزاء) ونيكولاي ستانسيو في الدقائق 18، 45، 73.



فيما سجل هدف الخلود الوحيد اللاعب ميزياني ماوليدا في الدقيقة 51.



ويحتل فريق ضمك المركز 11 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق الخلود المركز 12 برصيد 31 نقطة.