بدء حفل زفاف شقيق الفنان أحمد داش

بدأ حفل زفاف كريم داش -شقيق الفنان أحمد داش- في مدينة الجونة الساحلية، بحضور الأهل والأصدقاء والنجوم.

ونشرت دينا داش، مقطع فيديو قصير عبر ستوري انستجرام من حفل زفاف كريم داش.

حفل زفاف كريم داش

قران شقيق أحمد داش

وكان احتفل أحمد داش، بعقد قران شقيقه كريم داش، الذي أقامه الشيخ مصطفى حسني، اليوم الجمعة، وذلك بحضور اقتصر على العائلة والأصدقاء.

ونشرت دينا داش، صورا من عقد القران عبر حسابها إنستجرام، على أن يقام حفل الزفاف في الجونة الأسبوع المقبل.

أعمال أحمد داش

وكان أحدث أعمال الفنان أحمد داش، هو فيلم نجوم الساحل، المعروض في دور العرض السينمائي، خلال الموسم الحالي.

قصة فيلم نجوم الساحل

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصى إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

أبطال فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.