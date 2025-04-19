ياسر رضوان عن الفوز أمم أفريقيا 98: عشنا ظروفًا صعبة

كشف ياسر رضوان كواليس بطولة أمم أفريقيا 1998 التي فاز بها المنتخب المصري، قائلًا خلال لقائه مع إيمان أبو طالب: “انضممت للمنتخب بعد إيقاف إبراهيم حسن رغم تدخل حسام حسن، لكن محمود الجوهري فضّل اللاعبين الحماسيين.”

وأوضح أن الظروف في بوركينا فاسو كانت صعبة: "كنا نسكن في شاليهات مليئة بالحشرات والزواحف، وكل 4 لاعبين في شاليه واحد، ولم يكن هناك بوتاجازات لطهي الطعام."

وأضاف أن الجوهري نظم مسابقة تنظيف بين الشاليهات، والفائز يحصل على 200 دولار، مما شجع اللاعبين على التنظيف رغم الظروف البدائية.

وعن سر الفوز، قال: “الجوهري تعامل مع البطولة كبادجت (ميزانية)، كل مباراة على حدة، وكان يحفزنا. كما أن حازم الهواري كان يرسل لنا مكافآت مالية بعد كل فوز.”

الجدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يُذاع على شاشة "الحياة" يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب.