نشوب حريق في كمية من القمح بدار السلام في سوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، حادثة مؤسفة، حيث اندلع حريق في كمية من محصول القمح كانت مشونة على جانب قطعة أرض زراعية غير منزرعة؛ ما أدى إلى تلف كميات كبيرة من المحصول، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام.

يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز، ووجود ألسنة لهب ودخان كثيف في المكان.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق المجاورة أو حدوث خسائر بشرية.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في كمية من محصول القمح كانت مشونة على جانب قطعة أرض زراعية غير منزرعة، مملوكة للمدعو "محمود ح. أ. ع"، 38 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية.

وأسفر الحريق عن احتراق كمية من القمح، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وبسؤال مالك الأرض، أفاد بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق هو إلقاء أحد المارة لسيجارة مشتعلة دون قصد.

مما تسبب في اشتعال النيران، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بندب الأدلة الجنائية للمعاينة وبيان أسباب الحريق بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.