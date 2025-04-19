لأول مرة في المتحف الزراعي.. تفاصيل تنظيم معرض زهور الربيع 2025 | فيديو

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل تنظيم معرض زهور الربيع لعام 2025، والذي يقام لأول مرة داخل المتحف الزراعي المصري، في خطوة تهدف إلى ربط الحدث بجذور الزراعة المصرية وتاريخها العريق.

متحف ذو قيمة تاريخية فريدة

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح القرش أن المتحف الزراعي المصري يُعد ثاني أقدم متحف زراعي في العالم، وقد تم إنشاؤه عام 1930، ويضم مجموعة فريدة من التراثيات والقطع التاريخية التي توثق لتطور الزراعة في مصر عبر العصور.

وأشار إلى أن إقامة معرض الزهور في هذا المكان التاريخي يعكس التكامل بين الجمال الطبيعي والبعد الثقافي، حيث يجمع المعرض بين تنسيق الأزهار والألوان الزاهية مع عبق التاريخ وروح التراث الزراعي المصري.

نحو نسخة دولية من المعرض

وأكد متحدث وزارة الزراعة أن الهدف من تنظيم المعرض هذا العام هو التمهيد لتحويله إلى نسخة دولية خلال السنوات القادمة، من خلال توسيع المشاركات وتطوير محتواه، ليصبح منصة عالمية لعرض نباتات الزينة والزهور والمنتجات الزراعية.

وأوضح أن حديقة الأورمان، التي كانت تستضيف المعرض في دوراته السابقة، تخضع حاليًا لأعمال تطوير شاملة، ما دفع الوزارة لاختيار المتحف الزراعي كموقع بديل مميز، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقام فيها المعرض هناك، لكنها المرة الأولى التي يُنظّم فيها بهذا الحجم والتنظيم داخل المتحف.