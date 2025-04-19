الأجهزة التنفيذية بالشرقية ترفع درجة استعدادها لاستقبال شم النسيم

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع تحت شعار «الشرقية بتعيِّد» وذلك في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين والزائرين، بما يعكس الوجه الحضارى للمحافظة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس ،والمرور علي المتنزهات العامة،والحدائق لضمان جاهزيتها لإستقبال المواطنين والزائرين مع التأكيد على استمرار العمل على مدار الساعة لضمان عدم تأثر المواطنين بأى مشكلات طارئة لقضاء أوقات العيد في أجواء يسودها الهدوء والراحة.

وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية،والتأكد من انتظام عمل المخابز وتوفير رغيف الخبز بجودة عالية وكميات مناسبة، لافتا أن الجهاز التنفيذي يعمل جاهدًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين .

أكد محافظ الشرقية أننا نحتفل معًا مسلمون ومسيحيون سويا بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع تحت شعار «الشرقية بتعيِّد»، في جو يسوده المحبه والأخاء والوحدة الوطنية من خلال تكاتف الجهود بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، بهدف الحفاظ على المحافظة والإرتقاء بها، لتظهر في أبهى صورها خلال العيد، وتستقبل ضيوفها بوجهها الحضاري اللائقة.