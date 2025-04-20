طقس اليوم .. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة طقس اليوم الأحد ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل على السواحل الشمالية ،مائل للبرودة ليلا على أغلب الآنحاء.



وأفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة بإرتفاع أمواج 0.75:1.25 متر ، والبحر الأحمر ستكون معندله بارتفاع أمواج 1.25:2 متر.

طقس اليوم



و يُنتظر تشكّل الضباب في ساعات الصباح الباكر، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية على بعض الطرق المؤدية إلى عدد من المناطق، مع نشاط متقطع للرياح.

وتشير هيئة الأرصاد إلى تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين محافظات الجمهورية خلال يوم الأحد، إذ تسجّل القاهرة الكبرى درجات حرارة معتدلة نسبيًا مقارنةً بمناطق الصعيد، التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا. وجاءت التقديرات على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31° والصغرى 18°

الإسكندرية: العظمى 24° والصغرى 15°

أسوان وقنا: تصل العظمى إلى 39° في فترات النهار