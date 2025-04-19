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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق شب فى مطعم كشرى بالعبور

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمطعم كشري بالعبور بمنطقة (الشباب) في محافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق فأمرت بتحريات المباحث الجنائية، وانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وملابساته وسؤال مالكه.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمطعم كشري كائن بالحى الأول دائرة قسم أول العبور في القليوبية.

تفاصيل الواقعة 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية عن الحريق أن سبب اندلاعه ماس كهربائي ولا يوجد ثمة شبهة جنائية، وأن الحريق شب في صالة المطعم المقام على مساحة 30 مترًا، والمكون على طابقين دون حدوث إصابات بشرية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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