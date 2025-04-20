قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-4-2025
نائب رئيس الزمالك يوجّه رسالة للمسئولين .. ويؤكد: الأهلي أصبح حلم اللاعبين
تقرير: الصين تخطط لـ «ضرب» رسوم ترامب الجمركية باتفاق مع أوروبا
الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد
بعد تدهور حالته الصحية .. فنان شهير ينتهي به المطاف في دار المسنين | القصة الكاملة
سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025
وساطة إماراتية بين موسكو وكييف تنجح في إطلاق سراح مئات الأسرى
طقس اليوم .. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة
موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام أورلاندو فى دوري الأبطال والقناة الناقلة
جامعة هارفارد تواجه تهديدات ترامب : 2.3 مليار دولار في خطـ.ـر
500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة 4 أشخاص بحادث قطاري الشرقية

محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة 4 أشخاص بحادث قطاري الشرقية
محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة 4 أشخاص بحادث قطاري الشرقية
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد غدًا الثلاثاء 22 أبريل 2025، محاكمة 9 من العاملين بهيئة السكك الحديدية، لاتهامهم بالتسبب بالخطأ في وفاة 4 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة 52 آخرين إثر حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 14 سبتمبر من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "ح ع خ ر" فني الحركة المسؤول عن التحويلة، و"م ع ع إ" الإشارجي، و"ال ع إ م" و"ع م ع ر" و"ع أ ع أ" و"إ م ع غ" و"أ ن أ س" و"إ ع م و" و"م أ ع ع"، جميعهم عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالتسبب في حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما) ومسن، وإصابة 52 آخرين بكدمات وإصابات متنوعة على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي، فيما وجهت لجميع المتهمين اتهامات التقصير والإهمال الشديد في واجبات عملهم، والتسبب بالخطأ في وقوع الحادث ووفاة المتوفين وإصابة إصابة 52 مواطنا بينهم سيدة أصيبت بعاهة مستديمة (بتر أعلى الركبة اليمنى)، وتسبب المتهمين بخطإهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم.

محكمة جنايات الزقازيق محكمة الجنايات هيئة السكك الحديدية حادث تصادم قطاري الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

بعد قرار الحكومة.. الموعد الجديد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

قرار حكومي.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تعديله

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل مرة أخري | تفاصيل

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل فى مصر

القبض على مذيعة شهيرة

التحفظ على «مذيعة» وطليقة لاعب كرة قدم شهير بتهمة خطيرة في القاهرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

جانب من الاجتماع

بلبن راجع تاني.. قرار عاجل من وزير الصحة وهيئة سلامة الغذاء

الدكتور عباس شومان

الدكتورة إلهام شاهين: مال الشخص حر فيه طوال حياته.. ووكيل الأزهر الأسبق: لا تعليق

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس .. قرار نهائي

ترشيحاتنا

مكنش فيه حد مش بيحبك ..ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

عصام السقا

بعد غلق فروع «بلبن».. عصام السقا يعلّق على شماتة البعض تجاه العاملين

سولاف فواخرجي تحتفل بعيد القيامة علي طريقتها الخاصة في مصر..شاهد

سولاف فواخرجي تحتفل بعيد القيامة المجيد على طريقتها الخاصة في مصر |شاهد

بالصور

فستان كاجوال.. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فستان جلد.. درة تستعرض جمالها بظهورها الأخير

درة
درة
درة

بالحجاب .. جورجينا بإطلالة لافته تثير الجدل

جورجينا
جورجينا
جورجينا

خبير تغذية يقدم نصائح لتقليل مخاطر الفسيخ.. وتحذير لبعض الفئات من تناوله

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ

فيديو

مكنش فيه حد مش بيحبك ..ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد