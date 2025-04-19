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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم

شواطئ الإسكندرية تستعد لاعياد الربيع
شواطئ الإسكندرية تستعد لاعياد الربيع
أحمد بسيوني

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية  رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم ،مكلفا رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لتكثيف الحملات بجميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجراها المحافظ بطريق الكورنيش والمتنزهات والميادين والأسواق  العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع و شم النسيم.

وفي هذا الإطار ،كلف المحافظ جميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية ، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.    
                            
وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري من كافة الشوارع والميادين الرئيسية ورفع درجة الاستعداد بالميادين العامة والحدائق، حيث جرى تنفيذ أعمال تجميل وتنسيق حضاري، شملت صيانة أعمدة الإنارة  وتخطيط طريق الكورنيش ورفع كفاءة سور الكورنيش وزيادة المساحات الخضراء  .

وفيما يتعلق باستعدادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تم الانتهاء  من جاهزية كافة الشواطئ لاستقبال المصطافين والزوار خلال إجازات شم النسيم، بما يضمن تجربة آمنة وممتعة للجميع. وشملت الاستعدادات تثبيت أبراج مراقبة على الشواطئ، وتطوير وحدات خلع الملابس ودورات المياه، وزراعة سياج شجري بكافة الشواطئ، بالإضافة إلى إزالة الأسوار الحديدية وإعادة تنسيق الوحدات بشكل جمالي، فضلاً عن رفع مخلفات الردم الناتجة عن أعمال توسعة الكورنيش، والتي يُنتظر الانتهاء منها قريبًا.

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة  لها تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم وذلك حتى يوم الإثنين القادم.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المرافق العامة، مع نشر تمركزات هيئة الإسعاف بكافة الأماكن الحيوية، والحدائق العامة، والميادين، والطرق السريعة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على سلامة المواطنين.
وفي السياق ذاته، تستعد مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب والهيئات الرياضية احتفالًا بأعياد الربيع ؛، وذلك بهدف نشر الثقافة العامة وتحفيز روح المنافسة.

الإسكندرية عيد القيامة محافظ الإسكندرية شواطئ الإسكندرية اعياد الربيع

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