رد فعل غريب.. رجل لم يتعرّف على جينيفر لوبيز في نيويورك

في لحظة طريفة ومفاجئة، اقترب المؤثر فيروز زدران من النجمة العالمية جينيفر لوبيز خلال تجولها بمفردها في أحد شوارع نيويورك المزدحمة، دون أن يتعرف عليها في البداية، وسألها عما تفعله في حياتها.



زدران، المعروف بتسجيله مقابلات عفوية مع الغرباء، أبدى إعجابه بإطلالة لوبيز وسألها عن مهنتها، لتبتسم الفنانة، التي بدت متفاجئة من الموقف، وترد: “مغنية وفنانة”، و لم تكشف عن اسمها الكامل، وظلت متواضعة في ردودها.



واصل المؤثر طرح أسئلته حول طبيعة عملها، وطلب منها نصيحة للأشخاص الذين يعانون من ضعف الثقة بالنفس. فردّت النجمة: “لازم تعرف أنت مين، وما تهتمش برأي الناس” وطوال المقابلة، حافظت لوبيز على هدوئها وتفاعلت بلطف.

@hellocanadamag A New Yorker doesn’t recognize J.Lo during a street interview — or did he? 👀 What do you think, was he just messing with her? 📷: @hi_khannn #JenniferLopez ♬ original sound - hello_canada_mag





عندما سألها عن أكثر ما تحبه في عملها، أجابت ببساطة: “أحب كل حاجة”، في إشارة إلى شغفها بالفن الذي تمارسه.



الفيديو انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق أكثر من 2.4 مليون مشاهدة، حيث أشاد المتابعون بتواضع JLo وطريقتها الراقية في التعامل. وعلّق أحدهم: “جينيفر كانت إنسانة حقيقية،تصرفت بلطافة ونصحت بإخلاص، هي نجمة، ولكن لم تنسي ابدا إنها إنسانة قبل أي شئ ”.



انفصال جينفر لوبيز عن زوجها

بعد أقل من عامين علي زواجهما ، نشرت عدد من الصحف الأجنبية تقارير تفيد باستعداد كل من جينفر لوبيز وبن آفليك للانفصال عن بعضهما .

وأفادت التقارير أن جينفر لوبيز وبن آفليك قد نشبت بينهما خلافات خلال الفترة الماضية منا دفعهما الي الانفصال ، وهو ما تأكد بعد ظهور “ لوبيز ” بمفردها خلال الفترة الماضية .

وتابعت التقارير أن سبب انفصال بن آفليك وجينفر لوبيز يعود الي قدم قدرته علي السيطرة عليها .