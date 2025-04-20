«خسّرنا بطولات».. الزمالك يُطالب بتعويض عقد زيزو كاملًا

أكد الإعلامي أمير هشام أن أحمد مصطفى "زيزو" تخلّف عن حضور جلسة التحقيق في نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي بصدد تقديم شكوى رسمية ضده في اتحاد الكرة.

وقال عبر برنامجه "بلس 90"، الذي يُبث على قناة النهار الفضائية: "الزمالك سيُقدم شكوى رسمية ضد زيزو في اتحاد الكرة، تمهيدًا لتصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية".

وأضاف: "الزمالك يسعى للحصول على تعويض، يتمثل في قيمة عقد زيزو كاملًا، ويستند في ذلك إلى أن اللاعب ساهم في خسارة الفريق لعدة بطولات".

وأكمل: "الموضوع يبدو غير منطقي، والزمالك يحاول الاستناد إلى أن زيزو انقطع عن التدريبات، وكان سببًا في خسارة بعض البطولات مؤخرًا، والخروج من بطولة الكونفدرالية، رغم أن قرار استبعاده من اللقاء جاء من قِبل الإدارة والجهاز الفني".