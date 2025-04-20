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الأهلي يقترب من حسم ملف تجديد عقد ربيعة.. ويبحث عن ظهير أيسر محلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من حسم ملف تجديد عقد ربيعة.. ويبحث عن ظهير أيسر محلي

رامي ربيعة
رامي ربيعة
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن وجود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في رحلة جنوب إفريقيا كان أمرًا جيدًا للغاية، وذكاء كبير منه لمساندة ودعم الفريق في المرحلة الصعبة الحالية، مشيرًا إلى أن القرار بوجوده مع البعثة يستحق الإشادة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ملف تجديد عقد رامي ربيعة يسير بشكل إيجابي للغاية، والمفاوضات تسير بشكل جيد، وخلال أيام قليلة من الممكن أن يوقع على عقود جديدة، ومن ثم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

وأضاف: "من الوارد أن يكون عقب لقاء الإياب أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "الأهلي يبحث عن ظهير أيسر محلي لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل، وهناك لاعبين مرشحين للانضمام لصفوف الفريق بينهم توفيق محمد ظهير أيسر بتروجت".

وأكد: "الأهلي يتجه لضم لاعب خط وسط أجنبي في الميركاتو الصيفي، ومحمد علي بن رمضان من ضمن الأسماء المرشحة، ولو زاد عدد الأجانب سوف يتم ضم ظهير أيسر أجنبي".

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