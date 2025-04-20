تعرف على مواعيد الصلاة في أسوان اليوم الأحد

ينشر “صدى البلد”، مواعيد الصلاة في أسوان اليوم الأحد الموافق 20/4/2025، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 20/4/2025، على النحو التالي: -

موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 3:57 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:23 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:47 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:15 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:12 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:29 مساءً.

مواعيد الصلاة في أسوان اليوم الجمعة

وشهدت محافظة أسوان طقسا مشمسا ومعتدلا ومستقرا ، وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، تشهد البلاد استمراراً فى التحسن في الأحوال الجوية ، بالإضافة إلى نشاط للرياح .

وفى هذا الإطار، سجلت مدينة أسوان درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة الظهيرة حتى تصل إلى 33 دجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 15%، والرياح 11 كم/ س.

بينما سجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة، وترتفع درجة الحرارة في فترة الظهيرة داخل مدينة إدفو لتصل إلى 34 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 14%، والرياح 10 كم/ س.

وفى نفس السياق فقد سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 27 درجة، والصغرى 22 درجة، وترتفع درجة الحرارة في فترة الظهيرة لتصل إلى 30 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 20%، والرياح 14 كم/ س.

يذكر أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل الحرارة علي السواحل الشمالية، وحار علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.