لا تتجاهلها.. المشروبات الممنوعة والمفيدة بعد الفسيخ والرنجة

الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم يندرج ضمن العادات والتقاليد التراثية التي يرجع أصلها إلى العصور الفرعونية حيث إعتاد المصريون في هذا اليوم من كل عام على التوجه إلى الحدائق للإستمتاع بالأجواء الجميلة والهواء الطلق والمناظر الطبيعية الساحرة، بالإضافة إلى تناول أطعمة مميزة مثل الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة والسردين، إلى جانب البيض الملون والترمس والحمص.

ورغم التحذيرات السنوية من الجهات الصحية حول تجنب الأسماك المملحة، بسبب محتواها العالي من أملاح الصوديوم التي قد تسبب إرتفاع ضغط الدم وإضطرابات هضمية وإحتمالية الإصابة بالفشل الكلوي أو التسمم الغذائي ، يظل الفسيخ جزءًا أساسيًا من إحتفالات شم النسيم بالنسبة لكثير من الناس.

لذلك قدمت الدكتورة/ أميرة عاطف عبدالله

باحث بقسم بحوث تكنولوجيا الحاصلات البستانية معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بعض المشروبات التي قد تساعد في التخفيف من هذه المشاكل .

مشروبات يفضل تناولها بعد الفسيخ والرنجة



1- الماء يجب تناوله بكميات تتراوح بين 2-3 لتر لضمان ترطيب الجسم طوال يوم شم النسيم والوقاية من الجفاف بالإضافة إلى المساعدة في التخلص من الأملاح و إزالة السموم .



2- المشروبات التي قد تساهم في إدرار البول وطرد الأملاح الزائدة من الجسم وتنظيف الكلى ,كالكركديه والعرقسوس والتمر هندي .



3- المشروبات الباردة الأخرى التي قد تساعد في ترطيب الجسم وتعزيز الهضم بالإضافة إلى تقليل الإنتفاخ والأملاح الزائدة وتنقية الجسم من السموم مثل



1-عصير الليمون

حيث يساعد عصير الليمون على تقليل إحتباس السوائل وتوازن ضغط الدم و تسهيل عملية الهضم وتطهير المعدة و يقضي على البكتيريا الضارة ويخلص الجسم من السموم لإنه مصدر ممتاز لفيتامين ج و مضادات الأكسدة، لذا فهو من أفضل المشروبات التي يجب تناولها بعد الأسماك المملحة كما أنه يحسن من رائحة الفم ومن الممكن إضافة أوراق النعناع الطازجة معه لتعزيز طعمه وقيمته الغذائية.



2-عصير البرتقال

فهو يساعد على تنقية الجسم من السموم نظراً لإحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة كما أنه يحسن عملية الهضم وحركة الأمعاء ويساعد على تخفيف الشعور بالإنتفاخات والتقلصات والغازات .



3- عصير الفراولة

حيث يحسن من عملية الهضم ويقوي المناعة ومضاد للإلتهابات ويقلل من الإصابة بالإمساك لإحتوائه على نسبة كبيرة من الماء ( 90% ) كما إنه مصدر جيد للألياف وغني بفيتامين ج و بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى نشاطه كبروبيوتك لصحة الأمعاء.



4- عصير الجوافة

يساعد عصير الجوافة على تنظيف الجسم من السموم والأملاح بعد تناول الأسماك المملحة لإحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز من صحة الجهاز المناعي للجسم .



5-عصير الموز

حيث يحتوي عصير الموز على البوتاسيوم الذي يعمل على توازن الأملاح في الجسم ويساعد على طرد الأملاح الزائده منه كما أنه مصدر جيد للألياف ويعزز صحة الجهاز الهضمي .

6-عصير الكنتالوب

يساهم عصير الكنتالوب في طرد الأملاح الزائدة من الجسم لإحتوائه على عنصر البوتاسيوم كما أنه ينقي الجسم من سموم الأسماك المملحة ويحتوي على نسبة كبيرة من الماء والألياف التي تساعد على تقليل حموضة المعدة والتخلص من الإمساك .



وهناك بعض الإرشادات المفيدة للإستمتاع بالمشروبات الباردة في شم النسيم



1- تناول المشروبات الباردة بإعتدال ويفضل إختيار المشروبات المناسبة للحالة الصحية كما ينبغي الإبتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر للحد من الأضرار الناجمة عن الإفراط في استهلاكها .



2-المشروبات الساخنة التي تلعب دورا في تهدئة المعدة وتخفيف الإضطرابات الهضمية وتعزيز عملية الهضم ورفع كفاءة الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة و من المشروبات الساخنة



1-الشاي الأخضر

الشاي الأخضرهو مشروب مثالي بعد تناول الأسماك المملحة حيث يساعد في عملية الهضم ويريح القولون لمحتواه العالي من البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من السموم وتحسين عملية الإخراج وتقليل خطر الإصابة بالإمساك كما يحتوي على مركب الثيانين الذي يساعد على الشعور بالراحة والإسترخاء ويقلل من إرتفاع ضغط الدم لإحتوائه على عنصر البوتاسيوم كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن الأخرى التي تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض .



2-الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على تحسين عملية الهضم وتهدئة المعدة وتلين حركة الأمعاء كما أنه مطهر معوي لإحتوائه على مضادات الإلتهابات ويساعد على التخلص من الشعور بالحموضة والإنتفاخات ويعالج الغثيان والقئ .



3-النعناع

يهدئ النعناع من تقلصات وإضطرابات الجهاز الهضمي لإحتوائه على مركب المنثول كما يقلل من الشعور بالإنتفاخات و بالإمساك .



4-الكمون

يساعد الكمون على تهدئة المعدة وإفراز الإنزيمات التي تحسن من عملية الهضم كما أنه مضاد للميكروبات ويعمل على طرد السموم من الجسم و يخفف من آلام البطن والشعور بالإنتفاخات بعد تناول الأسماك المملحة وهو أيضا غني بمضادات الاكسدة و بالألياف وبالعناصر الغذائية الهامة التي تعزز الجهاز المناعي والوقاية من الامراض .



5-الكاموميل

يسهم الكاموميل في تقليل مشاكل القولون العصبي والغثيان وتشنجات العضلات وإلتهاب المعدة والأمعاء كما أنه غني

بخصائص مضادة للإلتهابات ويساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار و يحسن من صحة القلب .



6-اليانسون

يتميز اليانسون بفوائده الصحية العديدة فهو يعمل على حل الكثير من مشكلات الجهاز الهضمي كعسر الهضم والتقلصات والإمساك كما أنه يحسن من كفاءة القولون نتيجة لإحتوائه على مركب الأنيسول الذي يساعد على طرد الغازات المتراكمة في المعدة ويساعد على إدرار البول ومن ثم طرد الأملاح الزائدة من الجسم وتنظيف الكلى بعد تناول الأسماك المملحة لتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.



7-الحلبة

والحلبة مشروب مميز حيث يساعد في تخفيف مشاكل حركة الأمعاء ويحفز إنتاج الإنزيمات الهضمية لتقليل الإنتفاخات وعسر الهضم كما يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فهو يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من تعرضه للإصابة بأي أمراض أو عدوي فيروسية كما أنه قد يساهم في طرد السموم من الجسم،علاوة على ذلك إقترنت الحلبة المنبتة أيضا بيوم شم النسيم ويعتبر تناولها من العادات والتقاليد الأساسية في هذا اليوم .فالحلبة المنبتة تتميز بفوائد عديدة فهي تنظم عملية الهضم وتخلص القولون من فضلاته لغناها بالألياف وطاردة للغازات وتقلل من الإصابة بالإمساك بالإضافة إنها غنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، كفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، وبعض أنواع فيتامينات ب، إلى جانب بعض العناصر الهامة مثل الكالسيوم والمنجنيز والزنك كما إنها تتمتع بخصائص مضادة للميكروبات مما يجعلها قادرة على حماية الجسم من الأثار الضارة الناتجة عن تناول الأسماك المملحة .





المشروبات التي يُفضل تجنبها يوم شم النسيم



1- المشروبات الغازية التي تُسبب الإنتفاخات والغازات في المعدة خاصة بعد تناول الأسماك المملحة .



2-المشروبات الساخنة المحتوية على الكفايين وذلك لتجنب أثارها السلبية مثل إرتفاع ضغط الدم وإضطرابات النوم وزيادة الشعور بالعطش .



3-المشروبات المحلاه بالسكر الزائد التي قد تُسبب زيادة في الوزن و تُؤثرعلى صحة الأسنان إلى جانب المشروبات الباردة جداً أو المثلجة التي قد تُحدث صدمة للمعدة وتؤثر سلباً على عملية الهضم .