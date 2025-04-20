مأساة في إيطاليا .. وفاة صيدلانية فلسطينية من "عرب 48" في حادث تلفريك

شهدت منطقة جبلية في جنوب غرب إيطاليا، الخميس الماضي، حادثًا مأساويًا أودى بحياة الشابة الفلسطينية جنان عزيز سليمان (25 عامًا)، من قرية "مشهد" القريبة من الناصرة في الجليل، إثر سقوط عربة "تلفريك" بعد انقطاع كابلها أثناء رحلة سياحية في جبل Mount Faito المطل على خليج نابولي.

وكانت جنان برفقة شقيقها ثابت (30 عامًا)، الذي نجا من الحادث لكنه أُصيب بجروح ورضوض وُصفت بأنها شبه خطرة، ويتلقى العلاج في مستشفى "دل ماري" في نابولي.

جنان، وهي الصغرى بين ستة أبناء لعائلة سليمان، كانت قد أنهت دراستها في مجال الصيدلة قبل عام، وكانت تعمل صيدلانية في القدس المحتلة

وكانت هذه الرحلة إلى جبل "فائيتو" جزءًا من عطلة سياحية جمعتها بشقيقها ثابت، قبل أن تتحول إلى مأساة.

وبحسب ما نقلته قناة "مكان" ووسائل إعلام عربية في الداخل الفلسطيني، فإن العربة التي سقطت كانت تقل خمسة أشخاص، من بينهم سائحة بريطانية وسائح بريطاني آخر، بالإضافة إلى السائق الإيطالي كارمين بارلاتو (58 عامًا). وأسفر الحادث عن مقتل الأربعة، في حين نجا ثابت فقط.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الرياح العنيفة التي هبت فجأة تسببت في توقف عربتين للتلفريك، مما أدى إلى سقوط إحداهما من ارتفاع 30 مترًا. السلطات الإيطالية اعتقلت ثلاثة مسؤولين على خلفية الحادث للتحقيق معهم حول سلامة الإجراءات والتدابير الفنية.

ووصل إلى إيطاليا يوم الجمعة شقيق جنان، الدكتور محمد سليمان، برفقة خاله المحامي لؤي عرفات، لمتابعة إجراءات نقل جثمانها إلى مسقط رأسها، ولمساندة شقيقها المصاب في هذه المحنة.