لم تتم مناقشتي بشأن مستقبلي.. كواليس قرار رحيل دي بروين عن مانشستر سيتي

في خطوة لم تكن متوقعة حتى من أقرب المتابعين لنادي مانشستر سيتي، أعرب لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين عن دهشته الكبيرة عندما تم إبلاغه بأن مسيرته مع النادي الإنجليزي ستنتهي رسميًا مع نهاية الموسم الجاري 2024-2025، دون أن يتلقى أي عرض لتجديد عقده، رغم كل ما قدمه من عطاءات وإنجازات منذ انضمامه إلى الفريق قبل نحو عشر سنوات.



دي بروين، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2015 قادمًا من نادي فولفسبورغ الألماني، استطاع أن يفرض نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، بل وكان عنصرًا محوريًا في مشروع المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي سيطر على الكرة الإنجليزية بلا منازع خلال السنوات الماضية، وحقق معه الفريق سلسلة مذهلة من الألقاب المحلية والقارية.



خلال السنوات التسع التي قضاها داخل أسوار ملعب الاتحاد، حقق دي بروين أرقامًا وإنجازات يصعب حصرها، حيث توج مع السيتي بـ ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، إضافة إلى اللقب الأهم في مسيرته الأوروبية، دوري أبطال أوروبا عام 2023، وهو الموسم الذي شهد تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال).



لكن على الرغم من هذا التاريخ اللامع، وجد دي بروين نفسه خارج حسابات النادي فجأة، بعدما قرر مسؤولو مانشستر سيتي عدم تقديم أي عرض لتجديد عقده، وهو ما كشفه اللاعب بنفسه عقب مباراة فريقه ضد إيفرتون والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال: "لم أتلقَ أي عرض طوال العام.. لقد اتخذوا القرار فقط، ولم تتم مناقشتي بشأن مستقبلي".



ورغم ذلك، لم يخفِ دي بروين رغبته في مواصلة اللعب على أعلى المستويات، مؤكدًا أنه ما زال يملك القدرة على التألق داخل المستطيل الأخضر، معتبرًا أن قرار رحيله جاء من طرف واحد ودون أي مشاورات، مما تسبب له في صدمة كبيرة لم يكن مستعدًا لها.



من جانبه، ألمح المدرب بيب غوارديولا إلى أن قرار عدم التجديد جاء بناءً على رؤية فنية، خاصة مع تراجع مستوى اللاعب بسبب الإصابات المتكررة التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة خلال الموسمين الماضيين، بالإضافة إلى تقدمه في السن مقارنة بإيقاع الفريق البدني والفني المتصاعد.



الجدير بالذكر أن دي بروين يُعد أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ مانشستر سيتي، ويمتلك شعبية جارفة بين الجماهير بفضل تمريراته الحاسمة وأهدافه الحاسمة، وكان بمثابة القائد الحقيقي للفريق داخل وخارج الملعب، ويمثل رحيله نهاية حقبة كروية رائعة سيصعب تكرارها.



ورغم التكهنات حول مستقبله، لم يعلن دي بروين عن وجهته القادمة، في وقت تترقب فيه كبرى الأندية الأوروبية والعالمية مصيره، حيث لا تزال قدراته محط أنظار الكثيرين، وسط تساؤلات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي أو العودة إلى الدوري الألماني أو حتى خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي أو البلجيكي.



ومع نهاية موسم 2024-2025، يسدل الستار على واحدة من أبرز قصص النجاح في تاريخ مانشستر سيتي، حيث يغادر كيفن دي بروين الفريق بعد مسيرة لا تُنسى، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا وإنجازات ستبقى محفورة في ذاكرة جماهير السيتي لأعوام طويلة.