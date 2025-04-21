7 طرق سهلة لإطالة عمر بطارية هاتف ايفون.. إليك التقاصيل

في ظل الاعتماد المتزايد على هواتف آيفون في حياتنا اليومية، يعد الحفاظ على عمر البطارية أمرًا بالغ الأهمية، إليك خطوات عملية وسهلة لإطالة عمر بطارية جهازك,

1. الشحن الذكي وتفعيل ميزة "الشحن المُحسن"

تساعد ميزة "الشحن المُحسن للبطارية" (Optimized Battery Charging) في إبطاء تدهور البطارية عن طريق تعلم نمط شحنك اليومي، حيث تحتفظ البطارية بنسبة 80% طوال الليل وتكمل الشحن إلى 100% قبل استيقاظك المعتاد. يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال، الذهاب إلى “الإعدادات”، اختيار “البطارية”، ثم “حالة البطارية والشحن”، وتفعيل “شحن البطارية المحسن”،فهذه الميزة مفيدة خاصةً إذا كنت تشحن هاتفك طوال الليل.

2. مراقبة استهلاك التطبيقات للطاقة

لمعرفة التطبيقات التي تستهلك البطارية بشكل كبير، افتح “الإعدادات”، ثم “البطارية”.

ستظهر لك قائمة بالتطبيقات ونسبة استهلاك كل منها. إذا لاحظت تطبيقًا يستهلك طاقة مفرطة، فكر في تقليل استخدامه أو حذفه.

3. تقليل نشاط التطبيقات في الخلفية

بعض التطبيقات تستمر في العمل في الخلفية، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية، لإيقاف ذلك عبر الذهاب إلى “الإعدادات”، ثم “عام”، والضغط على "تحديث التطبيقات في الخلفية"

ومن ثم قم بإيقاف التشغيل لجميع التطبيقات أو حدد التطبيقات التي ترغب في منعها من التحديث في الخلفية. ​

4. تجنب درجات الحرارة المرتفعة

تؤثر الحرارة العالية سلبًا على بطارية الليثيوم أيون. تجنب تعريض هاتفك لأشعة الشمس المباشرة أو تركه في أماكن حارة، مثل داخل السيارة. ​

5. استخدام الشحن المتقطع

بدلاً من شحن الهاتف حتى 100% أو تركه يشحن طوال الليل، يُفضل الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80%. هذا يُقلل من الضغط على البطارية ويُطيل عمرها.

6. تقليل سطوع الشاشة وتفعيل الوضع الداكن

خفض سطوع الشاشة وتفعيل الوضع الداكن يُساهمان في تقليل استهلاك البطارية، خاصةً في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.​

7. إيقاف خدمات الموقع عند عدم الحاجة

خدمات الموقع تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة. قم بإيقافها عندما لا تكون بحاجة إليها من خلال “الإعدادات”، “الخصوصية”، “خدمات الموقع”، وقم بإيقافها أو تحديد التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك.