تقديم الساعة 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن اليوم المحدد الذي سيتم فيه تغيير الساعة وفقا لـ التوقيت الصيفي، ويتساءلون: كيفية ضبط الساعة على التوقيت الصيفي هل نأخّرها أم نقدّمها؟.

موعد التوقيت الصيفي

ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وفقا لـ قانون التوقيت الصيفي، يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق هذا العام 25 أبريل 2025، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

تعتمد آلية التوقيت الصيفي في مصر على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيان مجلس الوزراء، وجاء قرار عودة التوقيت الصيفي في مصر، بعدما كان ملغيا لمدة 7 سنوات، وتم إقرار تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام 2023.

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون يحمل رقم 24 في يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ووفقا للقانون الذي أقرته الدولة، فيتم تطبيق هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، ووفقا لأجندة العام فيوافق آخر جمعة من شهر أبريل يوم 25، وهو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.

طريقة تغيير الساعة

ادخل إلى إعدادات الهاتف.

- اختر ضبط الساعة.

- قم بتأخير الساعة 60 دقيقة بحلول الساعة 12:00 منتصف الليل يوم الخميس 31 أكتوبر 2025، لتصبح الساعة بعد ضبطها 11:00 مساءً.

ويمكن تفعيل خيار الضبط التلقائي الذي سيقوم بتغيير الساعة تلقائيًا فور تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وتطبيق العمل بالتوقيت الصيفي له العديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصاديةـ، وفقا لـ مجلس الوزراء.

فصل الربيع 2025

ويبدأ فصل الربيع يوم الخميس الموافق 21 مارس 2025. وينتهي يوم 20 يونيو 2025، ليبدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو 2025.