سهلة الاستخدام وخفيفة الوزن.. أفضل هواتف ذكية تدعم القلم الإلكتروني

سواء كنت تُوقّع ملفات PDF، أو تقوم بالأمضاء على بعض مستندات فيُمكن لهاتف جيد مُزوّد ​​بقلم أن يُحدث فرقًا كبيرًا إليك وفقا لموقع "digitaltrends" أفضل الهواتف الذكية التي تدعم القلم الإلكتروني في عام 2025

1. سامسونج جالكسي S25 ألترا



يأتي الهاتف مزودًا بقلم S Pen مدمج، ويتميز بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X، مقاس 6.9 بوصة، بسطوع يبلغ 2600 شمعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام الخارجي

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) وسعة تخزين كبيرة، وبطارية تدوم طويلًا.





2. سامسونج جالكسي زد فولد 6



يعد هاتف Galaxy Z Fold 6 من الأجهزة القابلة للطي وهو يدعم شاشة رئيسية والتي تأتي بمقاس 6.3 بوصة وشاشة داخلية الواسعة مقاس 7.6 بوصة وقلمي S Pen Pro وS Pen Fold Edition. تُعد الشاشة الداخلية الكبيرة، الشبيهة بالأجهزة اللوحية، مثالية لمهام مثل توقيع المستندات، وتدوين ملاحظات المحاضرات، أو تعدد المهام باستخدام تطبيقات الشاشة المنقسمة.

يعمل هذا الهاتف القابل للطي بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالثو ستحتاج لشراء القلم بشكل منفصل وحمله معك نظرًا لعدم وجود مساحة تخزين في الهاتف نفسه.

3. موتورولا موتو جي ستايلس (2025)



تواصل موتورولا ريادتها في فئة الهواتف الاقتصادية مع أحدث هواتفها Moto G Stylus (2025)

يعمل الهاتف بشاشة pOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1220 بكسل، تتميز بوضوحها وسلاسة عرضها بفضل معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.