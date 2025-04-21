قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فترة الحداد ومكان الدفن.. تقاليد الكنيسة الكاثوليكية عند وفاة البابا
قرينة الرئيس السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد شم النسيم: يعبر عن بهجة الربيع
الرئيس اللبناني عن البابا فرنسيس: فقدنا صديقا عزيزا ونصيرا قويا للبنان في محنته
أذكار الصباح والمساء كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك من الشياطين والعين
الرئيس الفلسطيني عن بابا الفاتيكان: فقدنا صديقا مخلصا لشعبنا وحقوقه المشروعة
خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة
ترتيب الدوري الإنجليزي.. وموعد تتويج ليفربول باللقب
وزير الإسكان يتفقد المدينة الأولمبية في هانغتشو الصينية
استفزاز مشاعر المسلمين.. مصر تدين دعوات إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى
الحوثيون: استهدفنا حاملتي طائرات أمريكيتين وأهدافا إسرائيلية
في شم النسيم.. الأرصاد تُحذر: 24 ساعة تفصلنا عن موجة حر تصل لـ40 درجة
مستمر في هذه الحالة.. إبراهيم فايق يكشف مصير كولر مع الأهلي| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سهلة الاستخدام وخفيفة الوزن.. أفضل هواتف ذكية تدعم القلم الإلكتروني

هواتف ذكية تدعم القلم الألكتروني
هواتف ذكية تدعم القلم الألكتروني
لمياء الياسين

سواء كنت تُوقّع ملفات PDF، أو تقوم بالأمضاء على بعض مستندات فيُمكن لهاتف جيد مُزوّد ​​بقلم أن يُحدث فرقًا كبيرًا إليك وفقا لموقع "digitaltrends" أفضل الهواتف الذكية التي تدعم القلم الإلكتروني في عام 2025

1. سامسونج جالكسي S25 ألترا
 

يأتي الهاتف مزودًا بقلم S Pen مدمج، ويتميز بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X، مقاس 6.9 بوصة، بسطوع يبلغ 2600 شمعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام الخارجي

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) وسعة تخزين كبيرة، وبطارية تدوم طويلًا.


 

2. سامسونج جالكسي زد فولد 6


يعد هاتف Galaxy Z Fold 6 من الأجهزة القابلة للطي وهو يدعم شاشة رئيسية والتي تأتي بمقاس 6.3 بوصة وشاشة داخلية الواسعة مقاس 7.6 بوصة وقلمي S Pen Pro وS Pen Fold Edition. تُعد الشاشة الداخلية الكبيرة، الشبيهة بالأجهزة اللوحية، مثالية لمهام مثل توقيع المستندات، وتدوين ملاحظات المحاضرات، أو تعدد المهام باستخدام تطبيقات الشاشة المنقسمة.

يعمل هذا الهاتف القابل للطي بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالثو ستحتاج لشراء القلم بشكل منفصل وحمله معك نظرًا لعدم وجود مساحة تخزين في الهاتف نفسه.

3. موتورولا موتو جي ستايلس (2025)
 

تواصل موتورولا ريادتها في فئة الهواتف الاقتصادية مع أحدث هواتفها Moto G Stylus (2025) 

يعمل الهاتف بشاشة pOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1220 بكسل، تتميز بوضوحها وسلاسة عرضها بفضل معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

 يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

القلم الإلكتروني ملفات PDF الهواتف الذكية قلم S Pen

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

مفاجأة تكشفها التحريات عن المنتجة سارة خليفة صاحب مصانع المخدرات السرية

حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

ابراهيم فايق

ثاني أغلى مذيع..تركي ال الشيخ يثير تفاعلا كبيرا بشأن راتب إبراهيم فايق و عمرو أديب

مرموش وجيلان الجباس

بعد تصدرها الترند| من هي جيلان الجباس؟.. وحقيقة ارتباطها بعمر مرموش

ترشيحاتنا

عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل

الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة

أرشيفية

أسعار اللحوم والدواجن والبيض في منافذ وزارة التموين

المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية

إيهاب سعيد: الضريبة الموحدة خطوة استراتيجية نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية

بالصور

لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها

لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها
لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها
لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

استشاري كحل الحناء جهل.. عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم

استشاري كحل الحناء جهل..عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم
استشاري كحل الحناء جهل..عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم
استشاري كحل الحناء جهل..عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم

بسبب عيب خطير.. استدعاء سيارة بورش ماكان الخارقة

بورش
بورش
بورش

فيديو

القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد