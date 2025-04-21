بايرن ميونخ يعلن عودة لاعبي الفريق للتدريبات

أعلن نادي باين ميونخ عودة مانويل نوير وأوباميكانو للتدريبات مرة أخرى، بعد تعرضهما للإصابة في الفترة الأخيرة والغياب عن العديد من المباريات.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي له اليوم: بعد الفوز 4-0 على هايدنهايم، منح المدرب فينسنت كومباني لاعبيه إجازة لمدة يومين، لكن هناك لاعبين فقط من لاعبي بايرن ميونخ المحترفين شاركا في حصة تدريبية إضافية اليوم الاثنين.

وأضاف النادي في بيانه: أكمل دايوت أوباميكانو ومانويل نوير حصصهما التدريبية الفردية في ملعب التدريب اليوم وعاد اللاعبان من الإصابة.

وتابع: أجرى أوباميكانو الذي تعرض لإصابة في الركبة نهاية مارس، عمليات الجري حول الملعب، ثم عدة تمارين بالكرة، كما واصل القائد مانويل نوير العمل على عودته بعد تعرضه لإصابة في الساق خلال برنامجه التأهيلي إثر إجهاد عضلي.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لخوض مباراة مقبلة أمام نظيره ماينز، في إطار مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني.

ومن المقرر أن يكون موعد هذه المباراة يوم السبت المقبل الموافق 26 من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.