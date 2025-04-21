من الثلاثاء حتى الأحد .. طقس متقلب الساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، حالة الطقس من غدٍ الثلاثاء إلى الأحد 27 إبريل ،ليسود حالة طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ،معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.



ويشهد طقس الثلاثاء نشاط رياح على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى إنخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة



فيما يشهد طقس الأربعاء 23 إبريل حتى الأحد 27 إبريل انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5:10 درجة ، لتكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من 29:35 درجة ،والسواحل الشمالية من 23:24 درجة ،وجنوب البلاد من 34:40 درجة.



أهابت هيئة الأرصاد الجوية ، بـ إتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 39 27

العاصمة الإدارية 39 27

6 أكتوبر 38 27

بنهــــا 38 26

دمنهور 33 26

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 27

طنطا 38 27

دمياط 30 24

بورسعيد 37 25

الإسماعيلية 41 25

السويس 40 26

العريش 41 26

رفح 41 27

رأس سدر 38 20

نخل 39 16

كاترين 32 11

الطور 35 25

طابا 38 24

شرم الشيخ 38 26

الإسكندرية 34 21

العلمين 32 20

مطروح 32 19

السلوم 30 18

سيوة 41 18

رأس غارب 36 25

الغردقة 37 26

سفاجا 36 25

مرسى علم 36 24

شلاتين 35 22

حلايب 33 21

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 40 25

بني سويف 41 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 42 26

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 42 23

أبوسمبل 40 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 40 27

الرياض 40 24

المنامة 34 26

أبوظبي 38 25

الدوحة 35 27

الكويت 35 21

دمشق 33 17

بيروت 25 20

عمان 32 20

القدس 33 22

غزة 31 23

بغداد 36 20

مسقط 31 28

صنعاء 28 10

الخرطوم 43 30

طرابلس 22 14

تونس 22 12

الجزائر 19 09

الرباط 21 08

نواكشوط 30 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 25 11

إسطنبول 22 10

إسلام آباد 34 19

نيودلهي 40 23

جاكرتا 33 24

بكين 26 10

كوالالمبور 34 24

طوكيو 23 16

أثينا 23 15

روما 24 13

باريس 18 09

مدريد 18 07

برلين 19 10

لندن 18 09

مونتريال 13 07

موسكو 25 12

نيويورك 21 12

واشنطن 25 13

أديس أبابا 26 12