الأهلي يواجه باتشوكا المكسيكي وديا استعدادا للمونديال

انهت إدارة الأهلي إجراءات الاتفاق علي مواجهة باتشوكا المكسيكي وديا يوم 8 يونيو بميامي استعدادا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام هناك.

وسيبدأ الأهلي معسكر مغلق يوم 5 يونيو استعداداً للبطولة التي ستنلطق يوم 14 من الشهر ذاته بمواجهة الفريق الأحمر مع الفريق المضيف انتر ميامي.



وسيطرت حالة من الارتياح الشديد داخل النادي وجماهيره عقب الأداء الجيد أمام صن داونز والتعادل سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب أفريقيا بعد ظهر السبت، وحرص محمود الخطيب رئيس النادي والذي كان مرافقا للبعثة علي عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة أكد لهم أن المهمة لم تنتهي والفريق لم يتأهل للنهائي حتي الأن.

وقال الخطيب للاعبيه أن صن داونز من افضل فرق القارة ويملك شخصية البطل ويستطيع اللعب بشكل أفضل خارج ملعبه والتعادل السلبي نتيجة جيدة ولكنها خادعة ، وأضاف أنه يجب علي الجميع التركيز والحذر من مواجهة الإياب والتي لا تحتمل تلقي اهداف مع ضرورة تحقيق الفوز ولا غيره .