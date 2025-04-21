محمد صلاح يخوض مرانا قويا مع ليفربول.. شاهد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح من مران فريقه ليفربول، وتفاعل معه متابعيه وجمهوره.

واقترب فريق ليفربول من حلم التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على منافسه ليستر سيتي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة ال33 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق 13 عن أقرب ملاحقيه أرسنال صاحب المركز الثاني.

ويحاول فريق ليفربول إنقاذ الموسم بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور ال16 بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وبعدها خسارة نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسيل يونايتد.

موعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

ويواجه فريق ليفربول منافسه توتنهام يوم الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وحال الفوز يتوج الريدز بالبطولة دون النظر لنتائج المنافس.