محمد رمضان بعد حفله الثاني في أمريكا: التاريخ لن ينسى أنني أول مصري غنّى هناك

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه و جمهوره صوراً حصرية من كواليس حفله الغنائي، الذي أحياه مساء الأحد الماضي في مهرجان «كوتشيلا» الشهير بالولايات المتحدة، وهو الحفل الثاني له ضمن فعاليات المهرجان.



ونشر «رمضان» الصور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلًا: "لن ينسى التاريخ أن أول مصري غنى هناك كان محمد رمضان، بفضل الله وحب جمهوري، بدأنا نكتب فصلًا جديدًا في التاريخ.. هذه مجرد البداية".

اعتاد محمد رمضان على إثارة الجدل، حيث أحيا الفنان محمد رمضان حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان "كوتشيلا" Coachella الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعتبر من أضخم المهرجانات الموسيقية في العالم، ويجمع أبرز نجوم الفن من مختلف دول العالم.



إطلالة محمد رمضان

آثار محمد رمضان الجدل حول إطلاله وأداؤه وأصبح حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد أن ظهر رمضان بأسلوب استعراضي جريء، يدمج بين الطابع الملوكي والستايل الخاص الذي يحرص دائمًا على الظهور به.

دخول مهيب لمحمد رمضان خلال الحفل على "العرش الذهبي"



دخل محمد رمضان إلى المسرح جالسًا على كرسي ذهبي ضخم يشبه عرش الملوك، على وقع موسيقى صاخبة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وهذا ما جعله يلفت الأنظار مع بداية فقرته الغنائية.