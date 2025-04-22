تحرير 94 محضرا تموينيا للمخالفين بالأسواق بدمياط

قامت مديرية التموين بدمياط برئاسة مجدى عبدالكريم بعمل حملة مكبرة للرقابة على الأسواق و محلات بيع الأسماك المملحة واسفرت الحملة عن تحرير عدد ٩٤ محضرا بعد رصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع و عدم وجود شهادة صحية وعدم التزام المخابز بالمواصفات والأوزان المقررة ، علاوة على رصد مخالفات عدم الاشتراطات بمعايير النظافة وعدم الإعلان عن قائمة تشغيل، وعدم وجود سجل تجارى ، وكذا إدارة منشآت بدون ترخيص و تشغيل عماله بدون شهادة صحية وتعبئة المواد الغذائية بأكياس سوداء الذى يُعد مخالفاً للاشتراطات الصحية ورصد مخالفات غش تجاري لبيع لحوم وزيوت طعام منتهية الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط برفع درجات الاستعداد خلال فترة الأعياد و شم النسيم و بتكثيف الحملات الرقابية و التفتيش على المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية المنتجات و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.