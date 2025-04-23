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مقابل 50 مليون جنيه .. هل ينتقل ابن النادي الأهلي إلى الزمالك؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مقابل 50 مليون جنيه .. هل ينتقل ابن النادي الأهلي إلى الزمالك؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بخصوص تحركات نادي الزمالك في سوق الانتقالات، مؤكدًا وجود تواصل فعلي مع محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق. 

ورغم التقارير التي تشير إلى اقتراب الصفقة، إلا أن توقيع اللاعب الرسمي للفريق الأبيض لم يتم حتى الآن.

ملف صفقات الزمالك

خلال حديثه، أوضح شوبير أن ملف التعاقدات داخل الزمالك حالياً يُدار بواسطة لجنة التخطيط، التي تضم أعضاء مثل عمرو الجنايني، أحمد حسام ميدو، وحازم إمام. 

وتناول أيضًا مصير بعض اللاعبين داخل النادي، كحمزة المثلوثي الذي يبدو أنه يقترب من الرحيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، على الرغم من تقدير النادي لما قدمه.

أما بالنسبة لسيف الدين الجزيري، فقد ذكر أن توقيع العقد الجديد لم يتم توثيقه حتى الآن، مما يفتح الباب أمام احتمالين: إما توثيق العقد وبيعه إذا جاء عرض مناسب، أو عدم توثيقه وتركه للرحيل مجانًا، رغم أن فرص بقائه تبدو أكبر في الوقت الحالي.

وعن اللاعب محمد السيد من منتخب الشباب، أكد شوبير أن الزمالك بصدد تجديد عقده، ولا توجد أية أزمات تعوق التفاوض مع اللاعب.

صفقة محمد شريف 

في سياق متصل، أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الاتفاق الرسمي على انتقال محمد شريف إلى الزمالك قد تم، ومن المتوقع أن يُعلن النادي عن ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة. حيث ستكلف الصفقة خزائن الزمالك نحو 50 مليون جنيه كمجموع رواتب اللاعب على مدى عامين.

كما يوجد اهتمام خاص من الجهاز الفني باللاعب التونسي الشاب أحمد الجفالي، والذي قد يتم إعارته لاكتساب المزيد من الخبرات، لكن مشاركته في المباريات المقبلة قد تغير هذا القرار، خاصة بعد رحيل النجم أحمد سيد زيزو.

بالإضافة إلى ذلك، قررت إدارة الزمالك الإبقاء على الثنائي محمود بنتايج وصلاح مصدق، حتى في حال تلقيهم عروضًا خارجية، حيث ترغب الإدارة في الحفاظ على العناصر الشابة وتطويرها.

أزمة زيزو مع الزمالك 

وفي ختام حديثه، أشار شوبير إلى استمرار أزمة أحمد سيد زيزو، بعد قرار خصم 25% من مستحقاته، حيث أكد أن إدارة الزمالك أعدت ملفًا كاملاً يتضمن المخالفات التي ارتكبها اللاعب، بالإضافة إلى مطالبته بالحصول على عوائد إعلانية. 

ومن المتوقع إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف خلال الساعات القليلة المقبلة.

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