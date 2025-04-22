أسعار الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء شهدت تذبذب متأثرة بتذبذب سعر الذهب عالميا.
ينشر “صدى البلد” سعر جرام الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22-4-2025.
سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 407.00 ريال
أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 22
ووصل سعر عيار 22 نحو 373.00 ريال
أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 21
وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 356.25 ريال
أسعار الذهب اليوم في السعودية
|عيار الذهب
|سعر الذهب
|سعر الذهب عيار 24
|407.00 ريال
|سعر الذهب عيار 22
|373.00 ريال
|سعر الذهب عيار 21
|356.25 ريال
|سعر الذهب عيار 18
|305.25 ريال
|سعر الذهب عيار 14
|237.50 ريال
|سعر الذهب عيار 12
|203.50 ريال
|الاونصة
|12660.50 ريال
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|2849.25 ريال
|الأونصة بالدولار
|3375.74 دولار
أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 18
ووصل سعر عيار 18 نحو 305.25 ريال
أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 14
وصل سعر عيار 14 نحو 237.50 ريال
أسعار أوقية الذهب اليوم في السعودية
وسجلت أوقية الذهب نحو 12660.50 ريال
أسعار أوقية الذهب اليوم في السعودية بالدولار
ووصل سعر أوقية الذهب بالدولار 3375.74 دولار
أسعار الجنيه الذهب اليوم في السعودية
وصل سعر الجنيه الذهب 2849.25 ريال