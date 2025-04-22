أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

أسعار الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء شهدت تذبذب متأثره بتذبذب سعر الذهب عالميا
ينشر “صدى البلد” سعر جرام الذهب في الامارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22-4-2025.
سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 409.75 درهم
أسعار الذهب اليوم في الامارات عيار 22
ووصل سعر عيار 22 نحو 379.50 درهم
أسعار الذهب اليوم في الامارات عيار 21
وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 363.75 درهم
أسعار الذهب اليوم في الامارات
|عيار الذهب
|سعر البيع
|سعر الذهب عيار 24
|409.75 درهم
|سعر الذهب عيار 22
|379.50 درهم
|سعر الذهب عيار 21
|363.75 درهم
|سعر الذهب عيار 18
|311.75 درهم
|سعر الذهب عيار 14
|241.25 درهم
|سعر الذهب عيار 12
|206.75 درهم
|الاونصة
|12744.75 درهم
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|2910.00 درهم
|الأونصة بالدولار
|3392.82 دولار
أسعار الذهب اليوم في الامارات عيار 18
ووصل سعر عيار 18 نحو 311.75 درهم
أسعار الذهب اليوم في الامارات عيار 14
وصل سعر عيار 14 نحو 241.25 درهم
أسعار أوقية الذهب اليوم في الامارات
وسجلت أوقية الذهب نحو 12744.75 درهم
أسعار أوقية الذهب اليوم في الامارات بالدولار
ووصل سعر أوقية الذهب بالدولار 3392.82 دولار
أسعار الجنيه الذهب اليوم في الامارات
وصل سعر الجنيه الذهب 2910.00 درهم