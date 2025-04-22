بعد اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي .. الساعة هتتقدم أم تتأخر؟

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، يبدأ العديد من المواطنين في التساؤل حول كيفية تعديل الساعة وما إذا كانت ستتقدم أم تتأخر، خصوصًا بعد إقرار قانون التوقيت الصيفي رقم 34 لسنة 2023، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2023.

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي

وفقا لقانون التوقيت الصيفي، يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر في يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وهو ما يعني أن الساعة ستُقدم بمقدار 60 دقيقة.

في هذا العام، سيكون موعد تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة 25 أبريل، حيث يتم تعديل الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الواحدة صباحًا.

كيفية تنفيذ التغيير

1- في التوقيت الصيفي: يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من منتصف ليلة الجمعة، مما يعني أنه عند الساعة الثانية عشرة، ستصبح الساعة الواحدة صباحًا.

2- التطبيق المستمر: يستمر التوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث تعود الساعة إلى توقيتها الطبيعي.

لماذا يتم تقديم الساعة في التوقيت الصيفي؟

يهدف التوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف، مما يسهم في توفير الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يزيد من الفترة التي يُمكن خلالها استخدام الضوء الطبيعي بدلاً من الإضاءة الاصطناعية. كما يساهم في تحسين تنظيم مواعيد العمل في المؤسسات التجارية والخدمية.

تأثير التوقيت الصيفي على المواطنين

ويعني تعديل الساعة إلى التوقيت أن الأنشطة اليومية ستبدأ مبكرًا بالنسبة للمواطنين، مما يمنحهم مزيدًا من الوقت للاستفادة من ساعات النهار. كما أن مواعيد العمل في المحلات التجارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى ستتغير وفقًا لهذا التعديل، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق في عمل الأسواق والمرافق الخدمية.