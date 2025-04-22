قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل 150 دعاء للميت.. ينير قبره ويضمن له الجنة
رقص ودلع بنات يافندم.. أقوال فتاتي المترو في تحقيقات النيابة.. تفاصيل مثيرة
معجزة .. أطباء جامعة الأزهر ينجحون في توصيل يد مريض مبتورة | تفاصيل
خبير: دعوات تفجير المسجد الأقصى تستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي
الزمالك يخطط لضم نجم وسط بيراميدز في صيف 2025
ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء صن داونز
تعطيل الدوري | خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن أزمة مباراة القمة 130
اعتزال نجم الزمالك السابق كرة القدم
ارتفاع قوي في أسعار الليمون.. وهذا موعد انخفاضه بالأسواق
أغربها بخاخ الأنف والشمس الحارقة .. حاجات غير متوقعة ترفع السكر في الدم وتهددك بالمرض| احترس منها
حسام صبحي: سانت كاترين فتاة من الإسكندرية ودخلت للمسيحية وتركت عبادة الأوثان
وسام أبو علي جاهز لمواجهة صن داونز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خبير: دعوات تفجير المسجد الأقصى تستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي

المستشار محمد السيد فراج
المستشار محمد السيد فراج
القسم السياسي

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الدعوات الإسرائيلية المتطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة قد أثارت مخاوف كبيرة من كوارث إنسانية وسياسية قد تؤثر على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تعكس تحولا غير مسبوق في خطاب الجماعات الاستيطانية.

وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن التصريحات التي أطلقها بعض الأفراد ضمن هذه الجماعات لا تمثل فقط استفزازاً للفلسطينيين، بل تسعى أيضاً إلى إشعال صراع ديني قد يغرق المنطقة في موجات من العنف، مؤكدا أن هذا النوع من التصريحات يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستوجب استجابة سريعة من المجتمع الدولي.

دعوات تفجير المسجد الأقصى 

وأشار الخبير السياسي، إلى الموقف الرسمي المصري الذي كان حاسماً وواضحاً في رفض هذه الدعوات والتحريضات، فمصر دائماً في طليعة الدول المدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بمكانة القدس ومقدساتها، ما يعكس التزام مصر بالدفاع عن الحقوق الإنسانية والحفاظ على السلام في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، دعا فراج إلى تحرك سريع من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على أن التلاعب بالقضايا الحساسة مثل هذه لا يمكن أن يمر دون تحديات جدية، حيث إن ذلك يهدد بإشعال المنطقة بأسرها، مما يتطلب تحركاً عربياً موحداً وضغطاً دولياً قوياً لكبح جماح هذه الجماعات المتطرفة.

كما أشار إلى ضرورة فرض الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الاحتلال، والذي يبدو أنه يتجاهل كل ذلك في سياسته العدوانية، مؤكدا أن الصمت المتكرر من المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته العنصرية والاستفزازية.

اختتم المستشار محمد فراج تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث في القدس يمثل اختبارًا حقيقيًا لضمير العالم، داعيا جميع القوى الدولية للانتفاض من أجل الحق والعدل، قبل أن تنفجر المنطقة نتيجة لتطرف الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

المسجد الأقصى دعوات تفجير المسجد الأقصى قبة الصخرة اسرائيل فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهادات بنكيه

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

زيزو

عاوز يرجع بشرط .. شوبير يعلن مفاجأة عن زيزو في الزمالك

فتاة المترو

رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

المنشور الذي تسبب في الأزمة

حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده

الإيجار القديم

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

الخطيب وكولر

قرار تاريخي من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

فتح شارع مغلق .. محافظ الجيزة يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم وطلباتهم

صورة أرشيفية

ضبط شاب أطلق أعيرة نارية في الهواء بسبب خلاف مالي في سوهاج

صورة أرشيفية

إصابة شابين في مشاجرة بينهما بسوهاج

بالصور

أغربها بخاخ الأنف والشمس الحارقة .. حاجات غير متوقعة ترفع السكر في الدم وتهددك بالمرض| احترس منها

مرض السكر
مرض السكر
مرض السكر

الكلور والنباتات آكلة اللحوم .. التخلص من الذباب بطرق غير متوقعة

طرق التخلص من الذباب
طرق التخلص من الذباب
طرق التخلص من الذباب

رغم وفاتها.. منح باحثة درجة الامتياز في رسالة ماجستير بالزقازيق

كلية الدراسات الإسلامية
كلية الدراسات الإسلامية
كلية الدراسات الإسلامية

رئيس جامعة الزقازيق يكرم الأمهات المثاليات لعام 2025

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

القبض علي سارة خليفة

حاصلة على الابتدائية.. مفاجآت صادمة في التحريات عن زعيمة مصانع البودر

ويجز وبابلو

ويجز vs بابلو.. وعمرو أديب عن الخناقة: معركة شرسة دايرة

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أهلي كانوا رافضين دخولي الفن وجدتي شهيرة اول من لمست موهبتي .. فيديو

وفاء عامر

من أوضة صغيرة لنجومية كبيرة.. وفاء عامر تكشف أسرارًا عن حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد