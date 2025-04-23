قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبي تُحيي حفلاً غنائياً بمهرجان موازين في هذا الموعد
حمو بيكا يحذف منشور تعرّض منزله للسرقة
خان عشرة السنين .. حمو بيكا يتعرّض للسرقة |تفاصيل
وفاة إيناس النجار تفضح الوجوه المزيفة.. رسالة موجعة من شقيقتها «سوار» | ماذا قالت؟
تجديد حبس عامل بتهمة محاولة تهريب الحشيش عبر مطار القاهرة
رغم غياب النجوم.. حسام حسن يطلب معسكرًا لمنتخب مصر في يونيو
«روبيو» ورئيس الوزراء القطري يُجريان مباحثات بشأن غزة ولبنان وسوريا
بعد ارتفاعه الجنوني.. رئيس شعبة الذهب يكشف السبيل الوحيد لانخفاض الأسعار في مصر|فيديو
ناقد رياضي يؤكد: كولر الأقرب لتحقيق الأبطال مع الأهلي للسنة الثالثة على التوالي
شركة الأهلي تحقق أرباحًا تاريخية .. وقرارات جريئة من الجمعية العمومية
رجّعوا إيدوا المقطوعة .. اكتشف شروط إعادة زراعة اليد وكم ساعة تظل حيّة
في ساعة .. خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم غياب النجوم.. حسام حسن يطلب معسكرًا لمنتخب مصر في يونيو

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

قال الإعلامي ماركو مراد، إن الاتحاد المصري لكرة القدم استقر على خوض منتخب مصر مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي، المقررة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

وأوضح ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أبلغ اتحاد الكرة برغبته في إقامة معسكر خلال شهر يونيو المقبل، رغم غياب العديد من اللاعبين، حيث يتحفظ على إقامة المعسكر في ظل غياب لاعبي الأهلي، إلى جانب اللاعبين المحترفين مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

وتابع ماركو مراد أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، سيعقد جلسة مع حسام حسن خلال الأيام المقبلة لحسم مصير معسكر يونيو، مشددًا: "لماذا الخوف من إقامة معسكر للمنتخب في شهر يونيو؟ حسام حسن نجح في تحقيق الفوز بمعظم المباريات التي خاضها".

وواصل: "بالفعل هناك غيابات كبيرة في شهر يونيو، لكن هناك الكثير من اللاعبين خارج الأهلي، ومن الأفضل لحسام حسن أن يستغل تلك الفترة في تجهيز البديل الكفء".
 

ماركو مراد الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر التوقف الدولي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهادات بنكيه

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

زيزو

عاوز يرجع بشرط .. شوبير يعلن مفاجأة عن زيزو في الزمالك

الإيجار القديم

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

فتاة المترو

رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة ؟.. هبوط أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

ترشيحاتنا

ذكاء اصطناعي

هواوي تقلب الطاولة.. شريحة ذكاء اصطناعي خارقة تدخل السوق الصيني لمنافسة إنفيديا

قنوات نايل سات

بضغطة زر.. كيفية تنزيل جميع قنوات نايل سات باستخدام تردد شبكي واحد

فولكس واجن جولف GTI موديل 2025

شاهد| فولكس واجن جولف GTI موديل 2025

بالصور

الحب لا يكفي وحده لاتخاذ قرار الزواج.. التضحية والأمان والاحترام

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا الاحتفالات بأعياد الربيع على المسرح الكبير

عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت

رجّعوا إيدوا المقطوعة .. اكتشف شروط إعادة زراعة اليد وكم ساعة تظل حيّة

فريق طب الأزهر
فريق طب الأزهر
فريق طب الأزهر

أغربها بخاخ الأنف والشمس الحارقة .. حاجات غير متوقعة ترفع السكر في الدم وتهددك بالمرض| احترس منها

مرض السكر
مرض السكر
مرض السكر

فيديو

القبض علي سارة خليفة

حاصلة على الابتدائية.. مفاجآت صادمة في التحريات عن زعيمة مصانع البودر

ويجز وبابلو

ويجز vs بابلو.. وعمرو أديب عن الخناقة: معركة شرسة دايرة

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أهلي كانوا رافضين دخولي الفن وجدتي شهيرة اول من لمست موهبتي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد