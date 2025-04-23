رغم غياب النجوم.. حسام حسن يطلب معسكرًا لمنتخب مصر في يونيو

قال الإعلامي ماركو مراد، إن الاتحاد المصري لكرة القدم استقر على خوض منتخب مصر مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي، المقررة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

وأوضح ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أبلغ اتحاد الكرة برغبته في إقامة معسكر خلال شهر يونيو المقبل، رغم غياب العديد من اللاعبين، حيث يتحفظ على إقامة المعسكر في ظل غياب لاعبي الأهلي، إلى جانب اللاعبين المحترفين مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

وتابع ماركو مراد أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، سيعقد جلسة مع حسام حسن خلال الأيام المقبلة لحسم مصير معسكر يونيو، مشددًا: "لماذا الخوف من إقامة معسكر للمنتخب في شهر يونيو؟ حسام حسن نجح في تحقيق الفوز بمعظم المباريات التي خاضها".

وواصل: "بالفعل هناك غيابات كبيرة في شهر يونيو، لكن هناك الكثير من اللاعبين خارج الأهلي، ومن الأفضل لحسام حسن أن يستغل تلك الفترة في تجهيز البديل الكفء".

