وليد صلاح الدين: أنا مع زيزو إنه مينزلشي تدريب الزمالك.. لهذا السبب

كشف وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في غياب أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، عن تدريبات الزمالك خلال الأيام الماضية.



وقال وليد صلاح الدين ، في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون سبورت»: «مكنتش أحب اللي حصل بين زيزو وإدارة الزمالك يوصل للمراحل دي، وكانت تتحل من الأول، وكان إدارة الزمالك تقول من الأول خالص إن الرقم اللي طالبه زيزو كبير جدًا عليا ومش هينفع ادفعه للعيب».

وأضاف: «وكنت أخد أحسن عرض خارجي واستفيد بالفلوس، والمرحلة بتاعت اقتراب انضمام زيزو للأهلي، كان الزمالك قعد مع اللاعب ويبلغه إنه مش هيكمل بشكل ودي».

وتابع: «أنا مع زيزو إنه مينزلش تدريب الزمالك، لإنه مش هينفع يكمل لإننا مش زي برا، القصة عندنا مختلفة، وكمان زيزو رايح المنافس التقليدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى خوض المباراة الهامة والمصيرية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل 2025، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.