أيهما أفضل للشراء .. هاتف Vivo X200 Ultra أم Nubia Z70S Ultra؟

يُعد هاتفا Vivo X200 Ultra وNubia Z70S Ultra اثنين من أقوى هواتف أندرويد الرائدة لعام 2025، حيث يأتي كل منهما بالعديد من الميزات . فبينما تُطلق Vivo العنان لتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة بفضل عدسات Zeiss وتثبيت الصورة، تُركز Nubia على الأداء

تُعدّ هذه المقارنة مهمة لأن كلا الهاتفين يشتركان في شريحة Snapdragon 8 Elite المتطورة، لكنهما يختلفان في الأولويات، حيث تهدف Vivo إلى تصوير احترافي، بينما تستهدف Nubia مُحبي الأداء العالي.

ميزات التصميم

يتميز كلا الجهازين بهيكل من الزجاج والألومنيوم الفاخر ، إلا أن هاتف Vivo X200 Ultra يتفوق عليه بفارق طفيف بحصوله على شهادة IP69 لمقاومة الغبار والماء كما يأتي الهاتف بتصميم أكثر متانة ولكنه ليس مقاومًا للصدمات و يبدو المظهر العام لهاتف Vivo أكثر أناقة، خاصةً مع وحدة الكاميرا الاحترافية من Zeiss التي تمنحه جاذبيةً خاصة في عالم التصوير.

جودة الشاشة

يتميز هاتف Vivo X200 Ultra بشاشة AMOLED LTPO مقاس 6.82 بوصة بدقة فائقة (1440 × 3168) ودرجة سطوع قصوى تبلغ 4500 شمعة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام الطويل مع إجهاد أقل للعين. بالمقارنة، يقدم هاتف Nubia Z70S Ultra شاشة AMOLED أكبر قليلاً بمقاس 6.85 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز ، وتُعد شاشة Vivo أفضل بشكل عام.

يتفوق هاتف Vivo X200 Ultra من حيث جودة الشاشة واللمسات النهائية. فتقنياته البصرية المتفوقة وزجاجه المتين يجعلانه الهاتف الرائد الأفضل تصميمًا، سواءً للمستخدمين المهتمين بالوسائط أو بالمتانة.

ميزات هاتف نوبيا وفيفو

يشترك كلا الهاتفين في معالج Snapdragon 8 Elite مع نفس إعدادات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. وفي المقابل، يستخدم هاتف Vivo X200 Ultra ذاكرة تخزين UFS 4.1، بينما تلتزم Nubia بذاكرة UFS 4.0.

على الجانب الآخر يأتي كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 24 جيجابايت، تُناسب المستخدمين الذين يُكثرون من تعدد المهام أو المستخدمين المحترفين بينما تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي في Vivo إلى 16 جيجابايت.

للحصول على أداء مُتسق في الهواتف الرائدة، يُعد كلا الهاتفين من فئة النخبة، لكن Nubia تُوفر مساحة أكبر قليلاً.

يأتي هاتف Nubia Z70S Ultra ببطارية أكبر سعة 6600 مللي أمبير/ساعة مقارنةً ببطارية Vivo التي تبلغ 6000 مللي أمبير/ساعة، مما يوفر عمرًا أطول للشاشة. ومع ذلك، يدعم Vivo الشحن السلكي بقدرة 90 واط واللاسلكي بقدرة 40 واط، بما في ذلك خياري الشحن العكسي.

يدعم هاتف Nubia الشحن السلكي بقدرة 80 واط فقط دون خيار الشحن اللاسلكي. يُعطي نظام الشحن السريع والمتعدد الاستخدامات من Vivo الأفضلية على الرغم من صغر حجم البطارية.