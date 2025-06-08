قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشهد مواجهات وتظاهرات حاشدة.. ترامب: سنحرر لوس أنجلوس
أحمد أبو مسلم: لا أخشى إنتر ميامي.. والأهلي قادر على العبور من مجموعة الموت
مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا
استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب
حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية
تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل للشراء .. هاتف Vivo X200 Ultra أم Nubia Z70S Ultra؟

هاتفا Vivo X200 Ultra وNubia Z70S Ultra
هاتفا Vivo X200 Ultra وNubia Z70S Ultra
لمياء الياسين

يُعد هاتفا Vivo X200 Ultra وNubia Z70S Ultra اثنين من أقوى هواتف أندرويد الرائدة لعام 2025، حيث يأتي كل منهما بالعديد من الميزات . فبينما تُطلق Vivo العنان لتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة بفضل عدسات Zeiss وتثبيت الصورة، تُركز Nubia على الأداء  

تُعدّ هذه المقارنة مهمة لأن كلا الهاتفين يشتركان في شريحة Snapdragon 8 Elite المتطورة، لكنهما يختلفان في الأولويات، حيث تهدف Vivo إلى تصوير احترافي، بينما تستهدف Nubia مُحبي الأداء العالي.

ميزات التصميم 

يتميز كلا الجهازين بهيكل من الزجاج والألومنيوم الفاخر ، إلا أن هاتف Vivo X200 Ultra يتفوق عليه بفارق طفيف بحصوله على شهادة IP69 لمقاومة الغبار والماء  كما يأتي الهاتف بتصميم أكثر متانة ولكنه ليس مقاومًا للصدمات و يبدو المظهر العام لهاتف Vivo أكثر أناقة، خاصةً مع وحدة الكاميرا الاحترافية من Zeiss التي تمنحه جاذبيةً خاصة في عالم التصوير.

جودة الشاشة

يتميز هاتف Vivo X200 Ultra بشاشة AMOLED LTPO مقاس 6.82 بوصة بدقة فائقة (1440 × 3168) ودرجة سطوع قصوى تبلغ 4500 شمعة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام الطويل مع إجهاد أقل للعين. بالمقارنة، يقدم هاتف Nubia Z70S Ultra شاشة AMOLED أكبر قليلاً بمقاس 6.85 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز ، وتُعد شاشة Vivo أفضل بشكل عام.
يتفوق هاتف Vivo X200 Ultra من حيث جودة الشاشة واللمسات النهائية. فتقنياته البصرية المتفوقة وزجاجه المتين يجعلانه الهاتف الرائد الأفضل تصميمًا، سواءً للمستخدمين المهتمين بالوسائط أو بالمتانة.

ميزات هاتف نوبيا وفيفو

يشترك كلا الهاتفين في معالج Snapdragon 8 Elite مع نفس إعدادات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. وفي المقابل، يستخدم هاتف Vivo X200 Ultra ذاكرة تخزين UFS 4.1، بينما تلتزم Nubia بذاكرة UFS 4.0.

على الجانب الآخر يأتي كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 24 جيجابايت، تُناسب المستخدمين الذين يُكثرون من تعدد المهام أو المستخدمين المحترفين بينما تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي في Vivo إلى 16 جيجابايت.

 للحصول على أداء مُتسق في الهواتف الرائدة، يُعد كلا الهاتفين من فئة النخبة، لكن Nubia تُوفر مساحة أكبر قليلاً.
يأتي هاتف Nubia Z70S Ultra ببطارية أكبر سعة 6600 مللي أمبير/ساعة مقارنةً ببطارية Vivo التي تبلغ 6000 مللي أمبير/ساعة، مما يوفر عمرًا أطول للشاشة. ومع ذلك، يدعم Vivo الشحن السلكي بقدرة 90 واط واللاسلكي بقدرة 40 واط، بما في ذلك خياري الشحن العكسي.

 يدعم هاتف Nubia الشحن السلكي بقدرة 80 واط فقط دون خيار الشحن اللاسلكي. يُعطي نظام الشحن السريع والمتعدد الاستخدامات من Vivo الأفضلية على الرغم من صغر حجم البطارية.

هواتف أندرويد هاتف Vivo X200 Ultra هاتف Vivo ذاكرة وصول عشوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

الكرة الذهبية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

الدعاء

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

بوصفة نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل كباب الحلة بخطوات سهلة وسريعة

برج السرطان

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025: تجنب التسرع

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تغيرات في الجسم تبدأ فورًا بعد الإقلاع عن التدخين.. احذر الإفراط في تناول هذه الأنواع من الجبن

بالصور

بوصفة نادية السيد .. طريقة عمل البريوش الهش في المنزل

طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش

استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب

العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

فيديو

تامر عاشور ومحمود الليثي

تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد