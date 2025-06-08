ليلة العيد.. دفن جثة شاب دهسه قطار على مزلقان الحوامدية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بدفن جثة شاب دهسه قطار على مزلقان الحوامدية ليلة عيد الأضحى المبارك.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها واستدعاء أسرة الشاب المتوفى.

تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية بلاغا من غرفة النجدة بمصرع شاب صدمه القطار، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث.

وبالفحص تبين وجود جثة شاب مجهول الهوية، وبعمل التحريات تبين أن الشاب صدمه القطار أثناء عبوره الطريق ولا شبهة جنائية في وفاته، ونجحت أجهزة الأمن في المشف عن هوية المتوفي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات.