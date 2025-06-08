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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أفريقية النواب: مصر حريصة على تحقيق التهدئة بمنطقة البحيرات العظمى

محمد سليم، عضو مجلس النواب
محمد سليم، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى أكبر اهتمام لمتابعة ورصد جميع القضايا والملفات التى تهم الدول الأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام على مستوى دول القارة السمراء.


وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك القضايا المهمة التى استعرضها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال الاتصال الهاتفي مع أوليفييه ندوهونجيرهى، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا
مثمناً حرص الوزيرين على مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه القارة الافريقية وتأكيد الوزير عبد العاطي، على أهمية تحقيق التهدئة في منطقة البحيرات العظمى بما يسهم في استعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم إضافة إلى تأكيده الواضح على دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار ودفع عجلة التنمية لشعوب المنطقة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن مصر أصبح لها دورها التاريخى والفاعل تجاه جميع القضايا الأفريقية مشيراً الى النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بدعم التعاون فيما بين مصر ومختلف الدول الأفريقية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثماريّة والصناعية والزراعية وغيرها
وكان الوزير عبد العاطي قد أكد خلال اتصاله مع نظيره الرواندي على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بجمهورية رواندا والاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز مسارات التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.


وشدد وزير الخارجية على الحرص على البناء على ما تحقق من تعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

وزير الخارجية محمد سليم لجنة الشئون الافريقية عبد الفتاح السيسى

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