ساويرس يطالب بسحب رخصة طبيب رفض إسعاف مسنة بقنا

تصدرت واقعة رفض طبيب إسعاف مسنة في حالة حرجة داخل عيادته الخاصة بمدينة قوص في محافظة قنا، اهتمام الرأي العام، بعد تعليق حاد من رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الذي طالب بسحب رخصة مزاولة المهنة من الطبيب المعني.



وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، علّق ساويرس على مقطع فيديو يوثق الحادثة قائلاً: "تبقى مش دكتور! وتسحب رخصتك! أول شرط للطبيب إنه إنسان!".



ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشادة كلامية وصراخ واستغاثات داخل العيادة الخاصة، حيث كانت أسرة المريضة المسنة تحاول جاهدة إقناع الطبيب باستقبالها وإسعافها.

وبحسب اللقطات، رفض الطبيب استقبال الحالة بشكل قاطع، مصرحًا: "أنا حر في عيادتي"، ومصرًا على موقفه رغم اعتذار الزوجة وتوسلاتها، ونصحه لهم بالتوجه إلى "دكتور تاني".

وقد أثارت هذه الواقعة موجة عارمة من الاستنكار والغضب بين النشطاء والمتابعين، الذين اعتبروا تصرف الطبيب منافيًا لأخلاقيات المهنة ومبادئ الإنسانية. وطالب عدد كبير منهم بضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيب لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات.